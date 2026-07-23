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23 липня 2026, 12:00

За пів року вклади українців у банках зросли на 131,5 млрд грн

Станом на 1 липня 2026 року українці тримали на рахунках у банках 1,749 трлн грн. За перше півріччя обсяг депозитів зріс на 131,5 млрд грн, а лише за червень — на 48,6 млрд грн. Про цеповідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 липня 2026 року українці тримали на рахунках у банках 1,749 трлн грн.

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З початку року найбільше зросли гривневі заощадження. Їхній обсяг збільшився до 1,156 трлн грн, що на 39,5 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Водночас вклади в іноземній валюті досягли 592,4 млрд грн, додавши за червень 9,2 млрд грн.

Де зосереджені найбільші суми

На рахунках фізичних осіб-підприємців зберігалося 204,1 млрд грн, або 11,7% усіх коштів населення в банках. При цьому самі ФОП становлять лише 3,2% від загальної кількості вкладників. Їхні депозити, як і кошти інших фізичних осіб, підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів.

Розподіл депозитів свідчить, що переважна більшість українців має відносно невеликі заощадження. Водночас основний обсяг коштів зосереджений на великих рахунках:

  • 97,9% вкладників мають на рахунках до 200 тис. грн, але на них припадає лише 26,2% усіх депозитів;
  • лише 0,03% вкладників зберігають понад 5 млн грн, однак саме вони контролюють 16,5% загального обсягу коштів;
  • ще 0,33% клієнтів мають депозити від 600 тис. до 1 млн грн, а їхня частка у загальній сумі вкладів становить 10,5%.

Структура депозитів також майже не змінилася. 71,3% усіх коштів залишаються на рахунках до запитання, тоді як строкові депозити становлять 28,7%. Найпоширенішими серед них є вклади зі строком до трьох місяців.

Як раніше писав Мінфін, в Україні планують суттєво розширити систему захисту банківських вкладів, поширивши державні гарантії на рахунки юридичних осіб. Передбачається, що сума відшкодування буде уніфікована та становитиме еквівалент 100 000 євро.

Станом на 1 липня 2026 року учасниками Фонду гарантування вкладів були 59 українських банків.

Читайте також: Фонд гарантування повернув кредиторам майже 3 млрд грн: найбільші виплати отримала держава

Джерело: Мінфін
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