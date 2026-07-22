Більше вибору для бізнесу: нові умови кредитування підприємців від ПУМБ

ПУМБ оновив умови онлайн-кредиту «всеБІЗНЕС» для фізичних осіб-підприємців, мікро- тамалого бізнесу. Відтепер підприємці можуть самостійно обирати модель кредитування залежно від потреб свого бізнесу та особливостей використання коштів.

Відтепер клієнти можуть обирати між двома форматами кредитування. Поряд із чинною моделлю з фіксованою щомісячною комісією банк запровадив новий варіант — процентну ставку 2,7−2,9% на місяць, яка нараховується лише на фактичний залишок заборгованості. При цьому комісія за видачу кредиту відсутня.

Нова модель буде особливо цікавою підприємцям, які планують достроково погасити кредит або використовують фінансування для короткострокових бізнес-потреб. У такому випадку відсотки сплачуються лише за період фактичного користування коштами.

Водночас модель із фіксованою щомісячною комісією залишається зручним рішенням для бізнесів, які залучають фінансування на весь строк кредиту та хочуть заздалегідь прогнозувати свої витрати.

«Ми постійно аналізуємо потреби українських підприємців і покращуємо наші продукти. Відтепер клієнти можуть самостійно обирати модель кредитування: із фіксованою щомісячною комісією або з процентною ставкою на фактичний залишок заборгованості. Це дає підприємцям більше свободи у виборі фінансового інструменту та можливість оптимізувати вартість фінансування залежно від того, як саме вони користуються кредитом.

Ми прагнемо, щоб ПУМБ залишався банком із одним із найкращих цифрових клієнтських досвідів та пропонував сучасні фінансові рішення, які допомагають українським підприємцям розвивати свій бізнес", — зазначив Віктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування ПУМБ.

Основні переваги кредиту «всеБІЗНЕС»

фінансування до 3 млн грн

без застави

увесь процес — від подання заявки до отримання рішення та коштів — відбувається онлайн.

Від початку роботи продукту ПУМБ уже надав фінансування майже 15 тисячам українських підприємців на загальну суму 8,9 млрд грн.

Кошти за кредитом можна використати на поповнення оборотного капіталу, закупівлю товару, підготовку до сезону, виконання контрактів, розширення асортименту або розвиток бізнесу. Гнучкість умов дозволяє підприємцям обирати формат фінансування залежно від своїх бізнес-завдань.

Високу якість продукту підтверджують і галузеві відзнаки. Кредит «всеБІЗНЕС» два роки поспіль здобув 1 місце в номінації «Найкращий кредитний продукт для бізнесу» премії PSM Awards, що підтверджує високу оцінку продукту професійною спільнотою.

Відтепер ПУМБ став одним із перших банків в Україні, який надає підприємцям можливість обирати модель кредитування відповідно до особливостей свого бізнесу.