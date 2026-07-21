Де українці отримують пенсії: 83% користуються банками, 17% — Укрпоштою

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Загалом в Україні налічується 10 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 7 272,68 грн.

Через банківські установи пенсії отримують 83% пенсіонерів — це близько 8,3 млн осіб. Ще 17%, або 1,7 млн людей, одержують виплати через відділення та листонош Укрпошти.

Серед банків, які обслуговують пенсіонерів, найбільшу частку має ПриватБанк. Через нього пенсії отримують 59,48% усіх пенсіонерів, які обрали банківський спосіб виплати.

Другу позицію посідає Ощадбанк — його частка становить 29,69%.

Райффайзен Банк Аваль обслуговує 3,52% пенсіонерів-банківських клієнтів, ще 7,31% припадає на інші банки.

Домінування ПриватБанку та Ощадбанку пояснюється не лише кількістю клієнтів, а й масштабом їхньої інфраструктури. Обидва банки мають широку мережу відділень, банкоматів і сервісних точок у різних регіонах країни.

Для багатьох пенсіонерів, особливо у невеликих містах і селах, доступність банківського обслуговування залишається одним із головних факторів під час вибору способу отримання виплат.

Водночас Укрпошта продовжує відігравати важливу роль у тих населених пунктах, де банківська інфраструктура обмежена або відсутня. Саме через поштового оператора пенсії часто отримують люди похилого віку у віддалених районах, де немає зручного доступу до банківських послуг.

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