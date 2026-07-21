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21 липня 2026, 18:54

Де українці отримують пенсії: 83% користуються банками, 17% — Укрпоштою

Пенсійний фонд України оприлюднив статистику щодо способів отримання пенсій станом на 1 липня 2026 року. Більшість українських пенсіонерів уже отримують виплати через банки, однак майже кожен шостий досі користується послугами поштового оператора.

Пенсійний фонд України оприлюднив статистику щодо способів отримання пенсій станом на 1 липня 2026 року.

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Загалом в Україні налічується 10 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 7 272,68 грн.

Через банківські установи пенсії отримують 83% пенсіонерів — це близько 8,3 млн осіб. Ще 17%, або 1,7 млн людей, одержують виплати через відділення та листонош Укрпошти.

Серед банків, які обслуговують пенсіонерів, найбільшу частку має ПриватБанк. Через нього пенсії отримують 59,48% усіх пенсіонерів, які обрали банківський спосіб виплати.

Другу позицію посідає Ощадбанк — його частка становить 29,69%.

Райффайзен Банк Аваль обслуговує 3,52% пенсіонерів-банківських клієнтів, ще 7,31% припадає на інші банки.

Домінування ПриватБанку та Ощадбанку пояснюється не лише кількістю клієнтів, а й масштабом їхньої інфраструктури. Обидва банки мають широку мережу відділень, банкоматів і сервісних точок у різних регіонах країни.

Для багатьох пенсіонерів, особливо у невеликих містах і селах, доступність банківського обслуговування залишається одним із головних факторів під час вибору способу отримання виплат.

Водночас Укрпошта продовжує відігравати важливу роль у тих населених пунктах, де банківська інфраструктура обмежена або відсутня. Саме через поштового оператора пенсії часто отримують люди похилого віку у віддалених районах, де немає зручного доступу до банківських послуг.

Читайте також: Статистика ПФУ: кількість отримувачів високих пенсій зросла до 18,8%

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
21 липня 2026, 19:22
#
Тобто, 83% без проблем користуються картою, а 17% - еліта, яка вважає, що за наші податки наші ж гроші мають доставлятись їм додому.
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