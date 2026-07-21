В Ідея Банку розповіли, як найкраще зберігати кошти та які вклади обирати для максимальної дохідності

Українці активно розміщують кошти на рахунках «на вимогу», а також на строкових депозитах. Переважно у національній валюті. Як можуть змінитися ставки за депозитами цього року, що на це впливатиме і які вклади краще обирати для отримання оптимальної дохідності, пояснив член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий.

Обсяг коштів населення на рахунках банків у 2026 році впевнено зростає. За даними грошово-кредитної статистики НБУ, на початок червня громадяни розмістили в банках понад 1,67 трлн грн, що на 4,7% більше, ніж на початок січня 2026 року. Зросли і обсяги коштів, розміщених на гривневих депозитних вкладах на термін до 1 року — на 8,7% до 298,8 млрд грн (станом на початок червня 2026 року).

Підтвердив тенденцію зростання обсягів коштів на депозитних рахунках населення і член правління Ідея Банку, директор з розвитку бізнесу Володимир Малий.

«Якщо говорити про головні тенденції депозитного ринку в 2026 році, то картина доволі показова. За даними НБУ, обсяги депозитів фізичних осіб досягли рекордного рівня — понад 1,67 трлн грн. При цьому більшість коштів розміщено у гривні, понад 65%, що свідчить про довіру населення до національної валюти та банківської системи загалом», — пояснив Володимир Малий.

За його словами, наразі в Україні помітним є деяке зміщення структури портфеля у бік коротких строків та рахунків «до запитання». «Це означає, що вкладники хочуть залишати гроші у банках, але водночас прагнуть мати свободу швидко ними скористатися. Така поведінка є логічною реакцією на інфляційні та девальваційні очікування: люди обирають ліквідність і гнучкість, навіть якщо це передбачає меншу дохідність», — зауважив експерт.

Щодо власне статистики Ідея Банку, то, за даними Володимира Малого, за 6 місяців 2026 року депозитний портфель банку збільшився на 14,2% — майже 648 млн грн, вклади «на вимогу» — на 15,4% (87 млн грн), а строкові депозити додали 14% (560 млн грн).

«Портфель коштів фізичних осіб Ідея Банку зріс із 4,57 млрд грн на початок року до понад 5,21 млрд грн станом на червень», — розповів Володимир Малий.

Щодо вибору терміну розміщення вкладу в банку, Володимир Малий зауважив, що наразі клієнти Ідея Банку обирають середньострокові та довгострокові депозити, тоді як вклади на 1 місяць займають менше 1% у портфелі депозитів.

«Причина проста: наша процентна політика орієнтована на довші строки. Ми робимо ставку на річні та шестимісячні депозити, адже це відповідає нашій стратегії — будувати довготривалі відносини з клієнтами та забезпечувати їм стабільну дохідність. Отже, короткі депозити залишаються радше нішевим продуктом для тих, хто хоче максимальної ліквідності, тоді як основний акцент ми робимо на середньо- та довгострокові вклади», —зазначив експерт Ідея Банку. Він поінформував, що 49% обсягу портфелю вкладів у Ідея Банку — це вклади на 12 місяців.

«Депозит на 12 місяців у 2026 році залишається найбільш популярним серед строкових продуктів. Річний депозит — це вибір для тих, хто ставить на стабільність і максимальний прибуток, готовий інвестувати кошти на довший період і водночас зафіксувати найвигідніші умови на ринку. Клієнтам варто обирати такий вклад через високу дохідність», — вважає Володимир Малий. Наприклад, з 200 000 грн, розміщених в Ідея Банку під 16,9%, клієнт отримає по завершенню терміну 25 883 грн прибутку. Такий результат дає змогу не лише заробити, а й захистити свої гроші від інфляції та зберегти їхню реальну вартість.

За його словами, саме за річними вкладами у гривні банки пропонують найпривабливіші ставки. Для тих, хто прагне максимальної дохідності, це найкращий варіант.

Щодо ставок за строковими вкладами, то, як пояснили в Ідея Банку, станом на липень 2026 року середні ставки за депозитами у гривні тримаються на рівні 13,5—14,7%. І якщо на початку року було помітним невелике зниження ставок, то зараз ситуація стабілізувалася.

«Взимку минулого року облікова ставка була знижена з 15,5% до 15%, і саме це стало основним чинником для корегування депозитних ставок. Тобто, ми бачимо синхронізацію політики банків із монетарними умовами, але при цьому рівень дохідності залишається достатньо високим, щоб перекривати прогнозовану інфляцію», — зауважив Володимир Малий. За його даними, нині найвигідніші пропозиції на ринку депозитів у гривні сягають 16—17% річних, а окремих акційних продуктів навіть 17,5%. Саме таку дохідність банки пропонують за довгостроковими вкладами, тоді як для депозитів на 6—9 місяців банки пропонують близько 14—15%, що теж є конкурентним рівнем, але нижчим за річні депозити.

На даному етапі ставки за банківськими вкладами у гривні повністю покривають прогнозний рівень інфляції, стверджує Володимир Малий. «Гривневі депозити сьогодні — це не лише спосіб зберегти купівельну спроможність, а й можливість отримати додатковий прибуток. Вони залишаються одним із небагатьох інструментів, які реально працюють як захист від інфляції за поточних економічних умов», — впевнений експерт.

На його думку, у другій половині 2026 року депозитні ставки залишатимуться відносно стабільними, хоча можливе й помірне зростання. Вирішальним чинником стануть монетарні рішення регулятора, які задають орієнтири для банківського ринку.