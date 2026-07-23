Чистий прибуток Ідея Банку за 6 місяців 2026 року перевищив 229,8 млн грн

Важливий гравець ринку роздрібного кредитування Ідея Банк повідомив про фінансовий результат за перше півріччя 2026 року: чистий прибуток банку зріс до понад 229,8 млн грн, а кредитний портфель фізичних осіб перевищив 8,6 млрд грн

Чистий прибуток Ідея Банку за 6 місяців 2026 року склав 229,83 млн грн, тоді як станом на початок квітня за результатами першого кварталу становив 83 млн грн. Таким чином, протягом квітня-червня банк збільшив прибуток майже на 176%.

«Прибуткова діяльність банку за перше півріччя була забезпечена головним чином завдяки чистому процентному доходу, що сформувався за рахунок наданих клієнтам кредитів. Основний дохід Ідея Банк отримує від таких кредитних операцій, як кредитна карта і кредит готівкою. Банк побудував якісну систему прийняття рішень, яка дає змогу клієнту отримувати рішення щодо кредиту протягом 1 хвилини. Оформлення кредиту через мобільний застосунок займає лише 5 хвилин. Тож клієнти мають швидкий доступ до кредитних коштів. В Ідея Банку понад 70% готівкових кредитів сьогодні оформляють дистанційно», — зазначив фінансово-операційний директор, член правління Ідея Банку Олег Луценко.

За його словами, станом на початок липня показник рентабельності активів (ROA) Ідея Банку становить 3,99%, а показник рентабельність капіталу (ROE) перебуває на рівні 17,57%. За перше півріччя 2026 року Ідея Банк суттєво наростив кредитування, а його кредитний портфель зріс до 9,1 млрд грн. Зокрема, портфель кредитів клієнтам-фізособам за 6 місяців збільшився на 22,7% до понад 8,6 млрд грн, що підтверджує провідні позиції Ідея Банку на ринку роздрібного кредитування. Тим часом, за пів року 2026 року портфель кредитів готівкою Ідея Банку зріс на 0,75 млрд грн або на 24,4% до 3,809 млрд грн.

Деякі важливі показники Ідея Банку на 1 липня 2026 року:

чисті активи: 12,313 млрд грн —зросли на 1,735 млрд грн (+16,4%) з початку 2026 року;

кредитний портфель фізичних осіб у гривні: 8,602 млрд грн — збільшився на 1,6 млрд грн (+22,7%) з початку 2026 року;

загальний розмір кредитного портфелю банку в гривні: 9,103 млрд грн — збільшився на 1,731 млрд грн (+14,3%) з початку 2026 року;

обсяг коштів фізичних осіб у гривні: 5,722 млрд грн — збільшився на 1,09 млрд грн (+23,5%) з початку 2026 року;

загальний обсяг коштів клієнтів банку: 9,564 млрд грн — збільшився на 2,12 млрд грн (+28,4%) з початку 2026 року.

Фінансово-операційний директор, член правління Ідея Банку Олег Луценко зауважив, що Ідея Банк продовжить бути активним гравцем в сегменті роздрібного банківського ринку України. «Одна з головних конкурентних переваг сьогодні — це мобільний застосунок. В Ідея Банку це О.Банк, завдяки якому клієнти можуть оформити депозит на терміни від 1 дня до 18 місяців, кредитну карту, кредит готівкою, оплату частинами, розстрочку», —розповів Олег Луценко.

За прогнозами Ідея Банку, у другому півріччі 2026 року кредитний портфель фізичних осіб збільшиться на 16,7%. А загалом за результатами 2026 року очікується його зростання на 43,9%, внаслідок чого обсяг чистого кредитного портфеля Ідея Банку досягне 10,7 млрд грн.

«Основними драйверами зростання стануть два провідні напрями роздрібного кредитування — це готівкові кредити та кредитні картки», — зазначив Олег Луценко. Він також акцентував, що Ідея Банк стабільно виконує усі нормативи НБУ, є добре капіталізованим і стійким.

Нагадаємо, АТ «Ідея Банк» — провідний український банк з високим індексом стійкості та фінансової стабільності. У 2025 році НБУ включив АТ «Ідея Банк» до переліку системно важливих банків України. Ідея Ідея Банк є одним із лідерів на ринку споживчого кредитування. Банк активно працює з фізичними особами-підприємцями, які можуть отримати в банку беззаставний кредит на будь-які цілі.