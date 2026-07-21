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21 липня 2026, 10:14

НБУ планує скасувати обмеження тарифів на міжбанківському ринку готівки

Національний банк України повторно виніс на громадське обговорення проєкт змін до правил роботи уповноважених банків із запасами готівки. Серед ключових нововведень — скасування обмеження тарифів на міжбанківському ринку готівки, яке сьогодні діє для банків під час здавання готівки один одному. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк України повторно виніс на громадське обговорення проєкт змін до правил роботи уповноважених банків із запасами готівки.

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Зараз уповноважені банки повинні дотримуватися встановленого регулятором максимального тарифу за здавання готівки на міжбанківському ринку. Нацбанк пропонує відмовитися від цього обмеження в межах поступової лібералізації тарифної політики у сфері касового обслуговування.

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Які ще зміни пропонує НБУ

Під час доопрацювання документа регулятор врахував частину пропозицій, які банки надали після першого етапу обговорення в червні 2026 року.

Зокрема, проєкт передбачає:

  • скасування вимоги щодо дотримання граничного тарифу за здавання готівки на міжбанківському ринку;
  • уточнення вимог до планів безперервної роботи банків із запасами готівки в разі надзвичайних ситуацій або інших непередбачуваних обставин;
  • деталізацію порядку організації роботи із запасами готівки під час кризових подій, щоб банки могли підтримувати безперервне касове обслуговування.

У Нацбанку зазначають, що оновлені правила мають зробити роботу банків із готівкою більш гнучкою та врахувати практичний досвід, отриманий під час дії воєнного стану.

Пропозиції та зауваження до проєкту постанови учасники ринку можуть надсилати до НБУ протягом періоду громадського обговорення.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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