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23 липня 2026, 10:00

CreditKasa підтвердила надійність кредитним рейтингом uaAA від НРА «Рюрік»

ТОВ «Укр Кредит Фінанс», ТМ CreditKasa, отримало довгостроковий кредитний рейтинг uaAA від Національного рейтингового агентства «Рюрік». Це важливе незалежне підтвердження фінансової стабільності компанії, її кредитоспроможності та відповідального підходу до роботи на ринку онлайн-кредитування.

ТОВ «Укр Кредит Фінанс», ТМ CreditKasa, отримало довгостроковий кредитний рейтинг uaAA від Національного рейтингового агентства «Рюрік».

Що саме підтвердило рейтингове агентство?

Рішення було прийнято на засіданні Рейтингового комітету 22 червня 2026 року.

Національне рейтингове агентство «Рюрік» визначило:

Що таке кредитний рейтинг?

Кредитний рейтинг — це незалежна оцінка фінансової надійності компанії. Простими словами, він показує, наскільки компанія є стабільною, платоспроможною та здатною виконувати свої фінансові зобов’язання.

Такий рейтинг допомагає клієнтам, партнерам та інвесторам краще оцінити рівень довіри до компанії. Це не рекламна відзнака і не голосування користувачів, а професійна оцінка, яку проводить рейтингове агентство на основі фінансових показників, діяльності компанії, її позицій на ринку та інших важливих факторів.

Хто бере участь у визначенні рейтингу?

У процесі визначення кредитного рейтингу беруть участь:

  • компанія, яка проходить оцінку;

  • аналітики рейтингового агентства;

  • Рейтинговий комітет, який ухвалює фінальне рішення.

Такі рейтинги можуть отримувати банки, фінансові компанії, МФО, емітенти облігацій та інші організації, для яких важливо підтвердити свою надійність і кредитоспроможність на ринку.

Що означає рейтинг uaAA?

Рівень uaAA означає дуже високу кредитоспроможність компанії порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Це рейтинг інвестиційної категорії, який підтверджує стабільність CreditKasa, прозорість процесів та відповідальний підхід до роботи з клієнтами й партнерами.

Прогноз «у розвитку» означає, що рейтинг може змінитися протягом року. Для CreditKasa це додатковий стимул і надалі вдосконалювати процеси, покращувати клієнтський досвід та посилювати свої позиції на ринку.

Чому це важливо для клієнтів?

Для компаній, що працюють у сфері онлайн-кредитування, така оцінка має особливе значення. Коли клієнт шукає онлайн-позику, він хоче бути впевненим, що звертається до надійного сервісу.

Сьогодні CreditKasa продовжує зміцнювати свої позиції серед МФО України та працює над тим, щоб залишатися помітним і надійним гравцем ринку. А оцінка uaAA — це важливе підтвердження стабільності бізнесу, прозорості процесів та довіри, яку компанія щодня будує разом зі своїми клієнтами.

CreditKasa — надійність, підтверджена не лише словами.

Джерело: CreditKasa
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