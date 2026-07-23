CreditKasa підтвердила надійність кредитним рейтингом uaAA від НРА «Рюрік»

ТОВ «Укр Кредит Фінанс», ТМ CreditKasa , отримало довгостроковий кредитний рейтинг uaAA від Національного рейтингового агентства «Рюрік». Це важливе незалежне підтвердження фінансової стабільності компанії, її кредитоспроможності та відповідального підходу до роботи на ринку онлайн-кредитування.

Що саме підтвердило рейтингове агентство?

Рішення було прийнято на засіданні Рейтингового комітету 22 червня 2026 року.

Національне рейтингове агентство «Рюрік» визначило:

довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «Укр Кредит Фінанс» на рівні uaAA інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку»;

довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту компанії — облігацій серії А — також на рівні uaAA інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку».

Що таке кредитний рейтинг?

Кредитний рейтинг — це незалежна оцінка фінансової надійності компанії. Простими словами, він показує, наскільки компанія є стабільною, платоспроможною та здатною виконувати свої фінансові зобов’язання.

Такий рейтинг допомагає клієнтам, партнерам та інвесторам краще оцінити рівень довіри до компанії. Це не рекламна відзнака і не голосування користувачів, а професійна оцінка, яку проводить рейтингове агентство на основі фінансових показників, діяльності компанії, її позицій на ринку та інших важливих факторів.

Хто бере участь у визначенні рейтингу?

У процесі визначення кредитного рейтингу беруть участь:

компанія, яка проходить оцінку;

аналітики рейтингового агентства;

Рейтинговий комітет, який ухвалює фінальне рішення.

Такі рейтинги можуть отримувати банки, фінансові компанії, МФО, емітенти облігацій та інші організації, для яких важливо підтвердити свою надійність і кредитоспроможність на ринку.

Що означає рейтинг uaAA?

Рівень uaAA означає дуже високу кредитоспроможність компанії порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Це рейтинг інвестиційної категорії, який підтверджує стабільність CreditKasa, прозорість процесів та відповідальний підхід до роботи з клієнтами й партнерами.

Прогноз «у розвитку» означає, що рейтинг може змінитися протягом року. Для CreditKasa це додатковий стимул і надалі вдосконалювати процеси, покращувати клієнтський досвід та посилювати свої позиції на ринку.

Чому це важливо для клієнтів?

Для компаній, що працюють у сфері онлайн-кредитування, така оцінка має особливе значення. Коли клієнт шукає онлайн-позику, він хоче бути впевненим, що звертається до надійного сервісу.

Сьогодні CreditKasa продовжує зміцнювати свої позиції серед МФО України та працює над тим, щоб залишатися помітним і надійним гравцем ринку. А оцінка uaAA — це важливе підтвердження стабільності бізнесу, прозорості процесів та довіри, яку компанія щодня будує разом зі своїми клієнтами.

CreditKasa — надійність, підтверджена не лише словами.