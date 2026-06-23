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23 червня 2026, 18:10

Світовий банк спрямує $3,4 млрд на підтримку українського бізнесу та ринку праці

Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні фінансування у розмірі 3,39 млрд доларів США в межах програми «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору» (DPO). Ці кошти є частиною масштабного міжнародного пакету допомоги, спрямованого на інтеграцію української економіки в європейський просторір.

Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні фінансування у розмірі 3,39 млрд доларів США в межах програми «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору» (DPO).

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Три вектори економічного відновлення

Програма передбачає реалізацію реформ за трьома стратегічними напрямами, які мають забезпечити зростання економіки в умовах воєнних викликів. Загальне фінансування включає кредитні кошти від Світового банку (1,04 млрд дол.), від фонду ADVANCE Ukraine (500 млн дол.), а також грантові ресурси від фонду F.O.R.T.I.S. (2,35 млрд дол.).

Реформи зосереджені на таких ключових змінах:

  1. Стимулювання приватних інвестицій: оновлення нормативної бази для публічно-приватного партнерства, покращення умов фінансового посередництва для малого та середнього бізнесу. Але головне — запуск процесів приватизації для залучення капіталу.

  2. Розвиток ринку праці: модернізація житлової політики для мобільності фахівців, підтримка підприємництва серед ветеранів, розширення можливостей для працевлаштування жінок. Проєкт повинен допомогти подолати диспропорцію між навичками працівників і запитами роботодавців.

  3. Транскордонна інтеграція: підвищення прозорості державної підтримки аграрного сектору, покращення українського екологічного моніторингу з директивами ЄС та інтеграція національного ринку електроенергії з європейським.

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Регіональний директор Світового банку Боб Сом підкреслив, що програма демонструє прогрес України у впровадженні змін, необхідних для вступу до ЄС.

«Попри надзвичайно складні умови, Україна просувається у реалізації програми реформ, створюючи умови для приватних інвестицій та створення робочих місць», — зазначив він.

Кошти Світового банку є зараз критично важливими для виживання держави. Протягом останніх чотирьох років вони дозволяли забезпечити надання базових послуг для понад 20 млн українців, підтримуючи сфери охорони здоров'я, освіти, енергетики, житлового господарства та сільського господарства.

Світовий банк разом із партнерами планує продовжувати підтримку євроінтеграційного курсу України, забезпечуючи фінансовий фундамент для її майбутнього економічного відновлення та розвитку.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
23 червня 2026, 18:56
#
Как можно поддерживать то, чего нету ?)
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
23 червня 2026, 18:57
#
Какая то параллельная реальность
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