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23 червня 2026, 17:12

«Або ми, або китайці»: чому лідери Airbus та ASML вимагають змін правил гри

Генеральні директори провідних європейських технологічних компаній вимагають прямого впливу на політику Брюсселя. Лідери Airbus, ASML, Ericsson, Siemens, SAP, Nokia та Mistral створили групу «Європейські технологічні творці», щоб переконати президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн змінити підхід до регулювання. Про це повідомляє Politico

Генеральні директори провідних європейських технологічних компаній вимагають прямого впливу на політику Брюсселя.

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Їхня мета — пришвидшити дерегуляцію, полегшити злиття компаній та створити умови для виховання європейських техногігантів, здатних конкурувати з американськими та китайськими корпораціями.

Головна вимога — промисловий підхід замість бюрократії

Представники індустрії переконані, що нинішня регуляторна політика ЄС є занадто фрагментованою та бюрократичною, що позбавляє компанії необхідного масштабу для виходу на світовий рівень. Вони прагнуть такої ж синергії між урядом та промисловістю, яка вже успішно функціонує в США та Китаї. Крістоф Фуке, гендиректор ASML, наголошує, що політика не повинна перетворюватися на складний механізм, який потім доводиться екстрено спрощувати.

«Нам потрібно постійно розмовляти та переконувати, бо на кону для Європи стоїть важлива річ. А встановлення діалогу потребує часу. Люди, з якими ми конкуруємо, роблять це надзвичайно швидко та ефективно», — заявив Крістоф Фуке.

Керівники бізнесу скаржаться, що поки європейські інституції повільно дискутують, технологічний світ змінюється блискавично. Зокрема, у сфері штучного інтелекту затримка у два роки може означати остаточну втрату ринку. Французька компанія Mistral, лідер галузі ШІ, кілька разів наголошувала, що навіть прогресивні ініціативи Комісії часто реалізуються з критичним запізненням. Розробники отримують дозвіл на якісь дії, коли їх актуальність втрачається.

Між успіхом Європи та загрозою конфлікту інтересів

Посилення впливу промисловців викликало хвилю критики з боку політичних опонентів та громадських активістів. Вони закидають Єврокомісії надмірну близькість до індустріальних гігантів та наявність конфлікту інтересів — зокрема, призначення Джима Хагеманна Снабе, голови наглядової ради Siemens, на посаду спеціального радника (посланника) Комісії з питань промислового штучного інтелекту.

Промисловці відкидають ці звинувачення, стверджуючи, що вони лише воліють врятувати майбутнє Європи як інноваційного центру.

«Ми виходимо з однакового розуміння того, що те, що робить Європа сьогодні — це не те, що Європа повинна робити. Якщо це лобіювання, то це лобіювання заради успішної Європи», — підкреслив гендиректор Airbus Гійом Форі.

Основна пропозиція групи — запровадження такого підходу до прийняття рішень, щоб бізнес консультував регуляторів ще до того, як законопроєкти набувають офіційного статусу. Це має запобігти появі «архаїчних» правил, які гальмують розвиток, не даючи жодному європейському гравцеві досягти того рівня капіталізації, який мають їхні закордонні конкуренти.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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