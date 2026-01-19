Airbus візьме на роботу гуманоїдів

Китайська компанія-розробник гуманоїдних роботів UBTech Robotics уклала угоду про постачання роботів Airbus, яких надалі планується впровадити у виробництво авіатехніки. Про це пише South China Morning Post .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Купівля гуманоїдів

Головний конкурент Boeing придбав робота Walker S2 заввишки 176 сантиметрів, оснащеного багатофункціональними маніпуляторами, а також системою машинного зору, що дозволяє йому рухатися подібно до людини і сприймати навколишню ситуацію.

Як випливає з публікації, андроїд, якого європейці збираються «взяти до штату», може переносити предмети вагою до 15 кілограмів, оснащений функцією штучного інтелекту та здатний самостійно змінювати батареї.

Угода, на думку авторів, говорить про прагнення Китаю зайняти лідируючі позиції в галузі конструювання та комерційного застосування людиноподібних роботів, випереджаючи зарубіжних конкурентів.

За підсумками 2025 року Airbus вперше за сім років поступилася Boeing лідерством за кількістю отриманих замовлень, але випередила американську компанію з постачання літаків — 793 лайнери проти 600.