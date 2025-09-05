Французький ШІ-стартап Mistral залучив €2 млрд, оцінка компанії злетіла до €12 млрд

Французький стартап у галузі штучного інтелекту Mistral AI завершує новий інвестиційний раунд на суму €2 мільярди, за підсумками якого оцінка компанії, враховуючи нові кошти, сягне €12 мільярдів ($14 млрд). Це зміцнює позиції Mistral як одного з найдорожчих технологічних стартапів Європи та головного конкурента OpenAI на континенті. Про це пише Bloomberg.

Деталі фінансування та стратегія

Цей раунд фінансування є першим для компанії з червня 2024 року, коли її оцінювали у €5,8 млрд. Таким чином, менш ніж за 15 місяців вартість стартапу зросла більш ніж удвічі.

Залучені кошти компанія планує спрямувати на подальший розвиток та, можливо, на створення власного дата-центру у Франції. Раніше цього року CEO компанії Артур Менш заявляв, що розглядає можливість залучення зовнішнього капіталу для цього проєкту.

Контекст ринку

Mistral, заснована у 2023 році колишніми дослідниками з Google DeepMind та Meta, розробляє як мовні моделі з відкритим вихідним кодом, так і комерційні продукти, зокрема чат-бот Le Chat, орієнтований на європейських користувачів.

Новий раунд фінансування відбувається на тлі активізації конкурентів. Нещодавно OpenAI закрила великий інвестиційний раунд, а американський стартап Anthropic залучив $13 мільярдів при оцінці у $183 мільярди.