Долар тисне на метали: срібло впало на 5%, а золото — на 2%

У вівторок, 23 червня, котирування золота знизилися більш ніж на 2%. Головним чинником тиску став міцний курс американського долара, який зростає на тлі очікувань подальшого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США. Паралельно інвестори оцінюють перебіг мирних перемовин між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на дорогоцінні метали

Станом на 10:53 ситуація на ринку дорогоцінних металів виглядала наступиним чином:

Спотове золото впало на 2,2% — до $4 099,84 за тройську унцію.

Серпневі ф'ючерси на золото в США знизилися на 2% — до $4 117,70 за унцію.

Спотове срібло обвалилося на 5% — до $61,90 за унцію.

Платина втратила 3% і просіла до $1 628,55 за унцію.

Паладій знизився на 2,9% до $1 229,28 за унцію.

«Цього тижня золото отримало певний перепочинок завдяки зниженню цін на нафту, проте американський долар не робить йому таких послуг. Валюта США продовжує впевнено йти вгору на тлі очікувань зростання ставок ФРС», — коментує Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

На світових фондових ринках також спостерігається спад: інвестори занепокоєні переоціненістю акцій ШІ-компаній та перспективою утримання високих відсоткових ставок. Нафта втратила в ціні 1%, тоді як індекс долара утримується поблизу річного максимуму, що робить золото дорожчим і менш привабливим для покупців, які розраховуються іншими валютами.

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Чинник ФРС: ринок закладає «яструбиний» курс

За даними CME FedWatch, трейдери наразі оцінюють імовірність підвищення відсоткової ставки у грудні у 88% (тоді як до засідання ФРС минулого тижня цей показник становив 61%). Ринок активно закладає в ціну жорстку монетарну політику нового голови ФРС Кевіна Уорша.

Водночас президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі зазначив: оскільки ринок праці є стабільним, його увага зосереджена на тому, чи залишатиметься інфляція надто високою, чи почне знижуватися в міру ослаблення ефекту від високих тарифів та врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Перемовини з Іраном

Додатковим фактором зниження інтересу до захисних активів (яким є золото) став прогрес у дипломатії. США призупинили дію санкцій проти Ірану на 60 днів після перших переговорів у межах нової мирної угоди. Офіційні джерела також повідомляють про тривале затишшя у бойових діях у Лівані.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з іранськими чиновниками у Швейцарії заклали міцний фундамент для фінальної мирної угоди, хоча Тегеран поки заперечує, що сторони перейшли до обговорення його ядерної програми.

Тепер увага інвесторів прикута до четверга, коли будуть опубліковані дані щодо індексу витрат на особисте споживання (PCE) в США. Це улюблений індикатор інфляції для ФРС, який дасть ринку чіткіші орієнтири щодо майбутнього монетарної політики.