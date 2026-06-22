Чому золото залишається надійним активом у 2026 році: 5 залізних аргументів

Для більшості інвесторів золото досі залишається активом із досить вузькою «етикеткою»: сировинний товар, захист від інфляції, інструмент на випадок кризи. Але таке сприйняття дедалі менше відповідає реальності. Чому варто довіряти золоту розповів Метт Олівер. «Мінфін» обрав головне.

Золото — не лише метал

Золото давно перестало бути лише металом, який дорожчає у неспокійні часи. Насправді воно є своєрідною оптикою, через яку можна побачити значно ширшу картину: стан боргових ринків, поведінку центробанків, фіскальну політику, геополітичні ризики та глибші зміни у світовій монетарній системі.

Саме тому щорічний звіт In Gold We Trust Рональда-Петера Штеферле та Марка Валека вже багато років залишається одним із найцікавіших досліджень у фінансовому світі. Його цінність не лише в аналізі самого золота. Автори використовують золото як точку огляду, з якої можна оцінити, куди рухається глобальна економіка.

Цьогорічний звіт Back to the Monetary Future особливо добре показує: у світі відбуваються зміни, які поки що не завжди помітні у щоденній ринковій статистиці. Але вони вже проявляються у структурі резервів, у ставленні до сировинних активів, у попиті на метали та навіть у тому, де країни воліють зберігати своє золото.

Я виокремив п’ять графіків, які, на мою думку, найкраще пояснюють ці зсуви.

1. Гірничодобувний сектор: століття забуття

Перший графік вражає своєю простотою.

На початку ХХ століття гірничодобувна галузь становила близько десятої частини вартості світового фондового ринку. У повоєнний період, коли сировинні товари знову були в центрі уваги, частка сектору також перевищувала 10%. Сьогодні вона впала приблизно до 1%.

Це не просто черговий циклічний спад. Це майже повна маргіналізація галузі, без якої неможлива сучасна економіка. Дата-центри, електромобілі, енергомережі, заводи з виробництва напівпровідників, оборонні системи — усе це починається не з програмного коду, а з матеріалів, видобутих із надр.

Парадокс у тому, що інвестори готові платити надзвичайні оцінки за технології, які споживають сировину, але значно менше цікавляться компаніями, які цю сировину виробляють.

У звіті звертають увагу на ще один важливий момент: акції гірничодобувних компаній поки що не продемонстрували тієї реакції на зростання цін на золото, яку історично від них очікували. Якщо цей зв’язок відновиться, рух може бути суттєвим — саме тому, що зараз у секторі дуже мало капіталу.

Іноді забуті ринки так і залишаються забутими. Але іноді саме забуття створює можливість.

2. Срібло: неочевидний бенефіціар буму ШІ

Коли ринок говорить про штучний інтелект, у центрі уваги зазвичай опиняються чіпи, програмне забезпечення, дата-центри та енергетика. Срібло в цій дискусії майже не згадують.

Можливо, дарма.

За оцінками звіту, дата-центри вже сьогодні споживають десятки мільйонів унцій срібла на рік. Воно використовується у конекторах, друкованих платах, корпусуванні напівпровідників і системах теплового менеджменту.

Причина проста: срібло має унікальні електро- та теплопровідні властивості, які складно замінити. А що потужнішим стає апаратне забезпечення для ШІ, то більшого значення набуває ефективне управління теплом.

Найцікавіше тут навіть не поточне споживання, а траєкторія попиту. За базовим сценарієм авторів звіту, використання срібла дата-центрами різко зростатиме протягом цього десятиліття. За оптимістичніших сценаріїв воно може наблизитися до рівнів, співмірних із найбільшими промисловими джерелами попиту на срібло.

Останніми роками інвестори активно шукали сировинні активи, які можуть виграти від буму ШІ. Найчастіше називали мідь та уран. Але срібло може виявитися тим менш очевидним кандидатом, який увесь цей час був просто перед очима.

3. Тиха революція у резервах центробанків

Один із найважливіших графіків звіту показує дві тенденції одночасно.

Перша — золото поступово займає дедалі більшу частку у світових резервах. Друга — іноземні центральні банки скорочують свою експозицію до державного боргу США.

Окремо ці процеси не є новими. Але їхня одночасність має велике значення.

Протягом десятиліть накопичення резервів фактично означало накопичення доларів. Країни з профіцитом спрямовували капітал у казначейські облігації США, і ця модель стала одним із фундаментів глобального фінансового порядку.

Тепер ця система, схоже, поступово змінюється.

Привабливість золота для центробанків зрозуміла. Воно не є чиїмось борговим зобов’язанням, не має ризику дюрації та не залежить від політичних рішень іншої держави. У світі санкцій, геополітичної конкуренції та зростання бюджетних дефіцитів такі характеристики стають особливо цінними.

Це не означає миттєвої відмови від долара. Але це означає, що довіра до старої моделі резервів уже не є безумовною.

4. Обмеження, яке неможливо надрукувати

Одна з найбільш недооцінених рис золота — стабільність його пропозиції.

Графік у звіті показує динаміку надземних запасів золота за більш ніж століття та річні темпи зростання пропозиції. Попри технологічний прогрес, різні економічні режими та різкі коливання цін, цей показник залишається напрочуд стабільним.

За оцінками авторів, обсяг надземного золота протягом понад ста років зростав приблизно на 1,7−1,8% щороку.

Це рідкісна сталість у світі фінансів.

Державний борг може різко зрости за кілька місяців. Грошову масу можна швидко збільшити під час кризи. Компанії можуть активніше або слабше випускати акції залежно від ринкових умов.

Із золотом усе інакше. Його пропозиція реагує повільно. Її обмежують геологія, дозволи, відкриття нових родовищ і реальні виробничі можливості.

У світі, де фінансові активи можна створювати дедалі швидше, фізична обмеженість золота стає його ключовою перевагою.

Саме тому монетарна роль золота завжди була пов’язана не лише з настроями інвесторів, а й із дисципліною пропозиції.

5. Країни повертають золото додому

Останній графік має радше символічне, але дуже важливе значення.

Починаючи з 2011 року, низка країн — серед них Німеччина, Франція, Нідерланди, Польща, Угорщина, Туреччина та Індія — повернули значні обсяги золота на власну територію. Загалом, за повідомленнями, йдеться про понад 2 000 тонн репатрійованого золота.

З практичної точки зору цю тенденцію можна трактувати по-різному. Золото, яке зберігається у Лондоні чи Нью-Йорку, все одно залишається золотом.

Але у монетарній сфері символи мають значення.

Репатріація золота показує зміну мислення. Держави дедалі частіше хочуть мати прямий контроль над резервними активами, а не покладатися на іноземні сховища та домовленості, які раніше здавалися непорушними.

Це частина ширшого процесу. Довіра стає більш локалізованою. Країни прагнуть контролювати ланцюги постачання, енергетику, оборонні можливості та стратегічні резерви.

Повернення золота додому, можливо, не впливає на ринки щодня. Але воно добре показує, що світ стає обережнішим щодо залежностей.

А обережність часто проявляється значно раніше, ніж її можна побачити в офіційній економічній статистиці.

Що об'єднує ці графіки

Цінність звіту In Gold We Trust у тому, що він не розглядає золото як ізольований актив. Навпаки, золото стає інструментом для аналізу масштабніших структурних змін.

Саме це об'єднує п’ять графіків.

Гірничодобувний сектор, який майже зник із поля зору інвесторів. Срібло, що може стати неочевидним переможцем розвитку інфраструктури ШІ. Центробанки, які тихо диверсифікують резерви. Пропозиція золота, яку неможливо швидко наростити. Держави, що повертають злитки під власний контроль.

Окремо кожна з цих історій цікава. Разом вони вказують на щось більше.

Йдеться не про негайний крах чинної фінансової системи. І не про миттєву монетарну революцію. Процес значно тонший.

Світ поступово переглядає припущення, які визначали рух капіталу, управління резервами та розподіл ресурсів протягом останніх тридцяти років.

Такі зміни рідко оголошують про себе вголос. Спершу вони з’являються там, куди більшість інвесторів не дивиться.

Іноді — у графіку, захованому глибоко всередині звіту, який на перший погляд здається просто черговим дослідженням про золото.