Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі прогресу у відновленні поставок через Ормузьку протоку

У вівторок, 23 червня, ціни на нафту впали більш ніж на 1%, продовживши падіння попередньої сесії, на тлі ознак певного прогресу у відновленні поставок нафти через Ормузьку протоку після мирних переговорів між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Динаміка цін

Станом на 09:07 ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,09 (1,4%) до $76,81 за барель. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилася на $0,87 (1,2%) до $72,99 за барель.

У понеділок ціни впали більш ніж на 3% після того, як Сполучені Штати надали Ірану 60-денне скасування санкцій після початкових мирних переговорів, а також після того, як офіційні особи повідомили про затишшя бойових дій у Лівані в рамках ширшої угоди.

«Поступове збільшення потоків нафти через Ормузьку протоку продовжує тиснути на ринок», — йдеться в примітці аналітиків ING.

Дані відстеження суден показали, що два танкери для перевезення нафти з майже 2 мільйонами барелів нафти пройшли через Ормузьку протоку в понеділок.

Читайте також: Світові ціни на нафту знижуються: як змінять ціни українські АЗС

«Обсяги транзиту за останні дні, схоже, різко зросли, що ринок сприйме як індикатор збільшення обсягів як фізичної, так і, можливо, „паперової“ нафти, а також як ознаку дипломатичного прогресу. Складається враження, що ми залишатимемося в цьому ведмежому, песимістично-оптимістичному настрої доти, доки щось кардинально не зміниться», — зазначив у своїй аналітичній записці Ніл Кросбі, керівник відділу досліджень Sparta Commodities.

У понеділок урядові дані показали, що запаси сирої нафти в Стратегічному нафтовому резерві США (SPR) минулого тижня впали до 331,2 мільйона барелів — найнижчого рівня з червня 1983 року, оскільки обсяги постачань скоротилися на тлі конфлікту між США та Іраном.