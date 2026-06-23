Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі прогресу у відновленні поставок через Ормузьку протоку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 червня 2026, 13:33

Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі прогресу у відновленні поставок через Ормузьку протоку

У вівторок, 23 червня, ціни на нафту впали більш ніж на 1%, продовживши падіння попередньої сесії, на тлі ознак певного прогресу у відновленні поставок нафти через Ормузьку протоку після мирних переговорів між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі прогресу у відновленні поставок через Ормузьку протоку
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Динаміка цін

Станом на 09:07 ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,09 (1,4%) до $76,81 за барель. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилася на $0,87 (1,2%) до $72,99 за барель.

У понеділок ціни впали більш ніж на 3% після того, як Сполучені Штати надали Ірану 60-денне скасування санкцій після початкових мирних переговорів, а також після того, як офіційні особи повідомили про затишшя бойових дій у Лівані в рамках ширшої угоди.

«Поступове збільшення потоків нафти через Ормузьку протоку продовжує тиснути на ринок», — йдеться в примітці аналітиків ING.

Дані відстеження суден показали, що два танкери для перевезення нафти з майже 2 мільйонами барелів нафти пройшли через Ормузьку протоку в понеділок.

Читайте також: Світові ціни на нафту знижуються: як змінять ціни українські АЗС

«Обсяги транзиту за останні дні, схоже, різко зросли, що ринок сприйме як індикатор збільшення обсягів як фізичної, так і, можливо, „паперової“ нафти, а також як ознаку дипломатичного прогресу. Складається враження, що ми залишатимемося в цьому ведмежому, песимістично-оптимістичному настрої доти, доки щось кардинально не зміниться», — зазначив у своїй аналітичній записці Ніл Кросбі, керівник відділу досліджень Sparta Commodities.

У понеділок урядові дані показали, що запаси сирої нафти в Стратегічному нафтовому резерві США (SPR) минулого тижня впали до 331,2 мільйона барелів — найнижчого рівня з червня 1983 року, оскільки обсяги постачань скоротилися на тлі конфлікту між США та Іраном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами