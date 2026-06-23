Смілянський про рішення НБУ: Я ніколи не програвав. Я або перемагав, або вчився

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що Національний банк України визнав його таким, що не відповідає професійним вимогам до керівників фінансових установ, і вимагає його відсторонення.

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Позиція Смілянського

«НБУ ухвалив рішення, що я як СЕО „Укрпошти“ не відповідаю професійним вимогам. Відповідно, акціонер компанії має протягом п’яти днів відсторонити мене та призначити іншого керівника», — повідомив Смілянський.

За його словами, це рішення може бути пов’язане з процесом створення поштового банку. Він зазначив, що «Укрпошта» наблизилася до запуску банківських послуг у межах закону про фінансову інклюзію, який має набути чинності найближчим часом.

«Ми маємо понад 2 мільярди гривень власного капіталу, працюємо з прибутком і були готові до створення банку», — зазначив він.

Смілянський повідомив, що юридична команда компанії аналізує рішення регулятора та розглядає подальші кроки, включно із можливим судовим оскарженням. Також «Укрпошта» планує поінформувати міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР та МВФ, з якими має угоди.

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За словами керівника компанії, робота «Укрпошти» продовжується у штатному режимі.

«Компанія працює стабільно, без змін для клієнтів, поки ми визначаємося з подальшими діями», — підкреслив він.

Він також заявив про намір захищати свою репутацію в судах, включно з міжнародними інстанціями, і вважає рішення НБУ необґрунтованим.

Передісторія

23 червня Національний банк ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури,