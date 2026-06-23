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23 червня 2026, 12:56

Смілянський про рішення НБУ: Я ніколи не програвав. Я або перемагав, або вчився

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що Національний банк України визнав його таким, що не відповідає професійним вимогам до керівників фінансових установ, і вимагає його відсторонення.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що Національний банк України визнав його таким, що не відповідає професійним вимогам до керівників фінансових установ, і вимагає його відсторонення.► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новиниПозиція Смілянського«НБУ ухвалив рішення, що я як СЕО „Укрпошти“ не відповідаю професійним вимогам.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Позиція Смілянського

«НБУ ухвалив рішення, що я як СЕО „Укрпошти“ не відповідаю професійним вимогам. Відповідно, акціонер компанії має протягом п’яти днів відсторонити мене та призначити іншого керівника», — повідомив Смілянський.

За його словами, це рішення може бути пов’язане з процесом створення поштового банку. Він зазначив, що «Укрпошта» наблизилася до запуску банківських послуг у межах закону про фінансову інклюзію, який має набути чинності найближчим часом.

«Ми маємо понад 2 мільярди гривень власного капіталу, працюємо з прибутком і були готові до створення банку», — зазначив він.

Смілянський повідомив, що юридична команда компанії аналізує рішення регулятора та розглядає подальші кроки, включно із можливим судовим оскарженням. Також «Укрпошта» планує поінформувати міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР та МВФ, з якими має угоди.

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За словами керівника компанії, робота «Укрпошти» продовжується у штатному режимі.

«Компанія працює стабільно, без змін для клієнтів, поки ми визначаємося з подальшими діями», — підкреслив він.

Він також заявив про намір захищати свою репутацію в судах, включно з міжнародними інстанціями, і вважає рішення НБУ необґрунтованим.

Передісторія

23 червня Національний банк ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури,

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Smerch747
Smerch747
23 червня 2026, 13:04
#
Ми не козли бро)
+
+38
IrishRepublican
IrishRepublican
23 червня 2026, 13:15
#
Феноменально, як це створіння одночасно і абсолютно нарване, і абсолютно слабоумне
+
+45
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
23 червня 2026, 13:17
#
Який банк…у укрпошти 3 лярди збитків за правління смілянського, при тому що сам смілянський лям витягає кожен місяць з укрпошти, а потужна держава шляхетно за податки українців підтримує коштами укрпошту…
+
0
BIlE
BIlE
23 червня 2026, 14:09
#
Побєдун
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
23 червня 2026, 14:59
#
Мене завжди прикалувало як смілянський подає себе великим керувніком при тому, що результати на працівника в укрпошті в рази гірші ніж дефолтні по ринку. Середній менеджер перетягнутий з нової пошти на його місці зробив би в рази більше за ці роки. Достатньо подивитись будь-яке інтерв'ю з ним, щоб зрозуміти, що він тупий і зайняв це місце, бо має бумажки за старі «заслуги», а по факту як менеджер він ніякий.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 червня 2026, 15:11
#
А що таке «дефолтні по ринку»? В Україні є ще один державний оператор поштового звʼязку із вбитою в хлам інфраструктурою та репутацією?
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