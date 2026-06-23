SpaceX втратила $400 мільярдів за день після рекордного IPO

Компанія SpaceX за один день втратила $400 мільярдів ринкової вартості після рекордного IPO. Про це повідомило видання Financial Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася вартість

Акції крсмічної компанії Ілона Маска завершили торги 22 червня падінням на 16,4% — до $154,6 за акцію. Це на 31,5% нижче за максимум, досягнутий після IPO 11 червня обсягом $86 мільярдів. Під час торгів 16 червня акції SpaceX подорожчали до $215.

Під час лістингу акції коштували $135.

Читайте також: Капіталізація SpaceX перевищила $2,5 трлн: компанія увійшла до топ-6 найдорожчих у світі

За підсумками сесії 22 червня ринкова капіталізація SpaceX становила $2,03 трлн порівняно внутрішньоденного піку майже в $3 трлн, зафіксованого 16 червня.

«Усі, хто хотів купити акції SpaceX, зробили це в перші кілька днів, і, схоже, цей попит уже вичерпався», — зазначив Майк О’Рурк з інвестиційного банку Jones Trading.