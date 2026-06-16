Капіталізація SpaceX перевищила $2,5 трлн: компанія увійшла до топ-6 найдорожчих у світі

Акції SpaceX продовжили стрімке зростання після нещодавнього виходу компанії на біржу. За підсумками торгів 15 червня їхня ціна сягнула $192,5, що на 42,6% вище за стартовий рівень. На премаркеті котирування перевищили позначку у $210, завдяки чому ринкова капіталізація компанії піднялася понад $2,5 трлн. Про це свідчать дані Yahoo Finance.

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На момент написання новини ціна акцій досягла $212,75 (зростання на 10,52% на премаркеті). Таким чином, загальний злет паперів відносно ціни первинного публічного розміщення (IPO) досяг 57%.

Злет у світовому рейтингу капіталізації

На тлі такої інвестиційної ейфорії ринкова капіталізація SpaceX перешагнула історичний рубіж у $2,519 трлн.

SpaceX піднялася на одну позицію вгору, витіснивши тайванського напівпровідникового гіганта TSMC ($2,289 трлн). Тепер дітище Ілона Маска посідає 6 місце у глобальному топі найдорожчих публічних компаній світу, поступаючись лише Amazon ($2,646 трлн), Microsoft ($2,969 трлн), Apple ($4,353 трлн), Alphabet ($4,479 трлн) та лідерці ринку — Nvidia ($5,145 трлн).

Нагадаємо, що дебют SpaceX на біржі Nasdaq відбувся 13 червня 2026 року. Компанія встановила початкову ціну акцій на рівні $135, що низка аналітиків вважала дещо завищеним авансом, зважаючи на тогочасні фінансові звіти компанії. У перший день торгів котирування злітали до $176, закрившись на рівні близько $161, після чого акції перейшли в активну фазу пошуку свого історичного максимуму.

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Думки експертів різняться

Таке стрімке зростання розділило експертне середовище на два протилежні табори. Відомий інвестор та засновник інвестиційної компанії Baron Capital Рональд Барон прогнозує компанії космічне майбутнє.

«На мою думку, вартість SpaceX у найближчі 10−15 років сягне $10 трлн, $20 трлн чи навіть $30 трлн. І цілком можливо, що я суттєво занижую цей прогноз», — написав він на своїй сторінці в Х.

З іншого боку, аналітики Morningstar вважають поточну оцінку SpaceX класичним проявом ринкової бульбашки. Вони встановили цільову ціну акцій на рівні всього $63. На переконання експертів, теперішній злет викликаний штучним дефіцитом — відносно малим обсягом акцій, який компанія виділила для вільного обігу під час IPO, а також медійним хайпом та підтримкою провідних світових інвестиційних банків.