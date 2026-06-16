Капіталізація SpaceX перевищила $2,5 трлн: компанія увійшла до топ-6 найдорожчих у світі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 червня 2026, 14:03

Капіталізація SpaceX перевищила $2,5 трлн: компанія увійшла до топ-6 найдорожчих у світі

Акції SpaceX продовжили стрімке зростання після нещодавнього виходу компанії на біржу. За підсумками торгів 15 червня їхня ціна сягнула $192,5, що на 42,6% вище за стартовий рівень. На премаркеті котирування перевищили позначку у $210, завдяки чому ринкова капіталізація компанії піднялася понад $2,5 трлн. Про це свідчать дані Yahoo Finance.

Капіталізація SpaceX перевищила $2,5 трлн: компанія увійшла до топ-6 найдорожчих у світі

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На момент написання новини ціна акцій досягла $212,75 (зростання на 10,52% на премаркеті). Таким чином, загальний злет паперів відносно ціни первинного публічного розміщення (IPO) досяг 57%.

Злет у світовому рейтингу капіталізації

На тлі такої інвестиційної ейфорії ринкова капіталізація SpaceX перешагнула історичний рубіж у $2,519 трлн.

SpaceX піднялася на одну позицію вгору, витіснивши тайванського напівпровідникового гіганта TSMC ($2,289 трлн). Тепер дітище Ілона Маска посідає 6 місце у глобальному топі найдорожчих публічних компаній світу, поступаючись лише Amazon ($2,646 трлн), Microsoft ($2,969 трлн), Apple ($4,353 трлн), Alphabet ($4,479 трлн) та лідерці ринку — Nvidia ($5,145 трлн).

Нагадаємо, що дебют SpaceX на біржі Nasdaq відбувся 13 червня 2026 року. Компанія встановила початкову ціну акцій на рівні $135, що низка аналітиків вважала дещо завищеним авансом, зважаючи на тогочасні фінансові звіти компанії. У перший день торгів котирування злітали до $176, закрившись на рівні близько $161, після чого акції перейшли в активну фазу пошуку свого історичного максимуму.

Читайте також: Ілон Маск став першим трильйонером в історії

Думки експертів різняться

Таке стрімке зростання розділило експертне середовище на два протилежні табори. Відомий інвестор та засновник інвестиційної компанії Baron Capital Рональд Барон прогнозує компанії космічне майбутнє.

«На мою думку, вартість SpaceX у найближчі 10−15 років сягне $10 трлн, $20 трлн чи навіть $30 трлн. І цілком можливо, що я суттєво занижую цей прогноз», — написав він на своїй сторінці в Х.

З іншого боку, аналітики Morningstar вважають поточну оцінку SpaceX класичним проявом ринкової бульбашки. Вони встановили цільову ціну акцій на рівні всього $63. На переконання експертів, теперішній злет викликаний штучним дефіцитом — відносно малим обсягом акцій, який компанія виділила для вільного обігу під час IPO, а також медійним хайпом та підтримкою провідних світових інвестиційних банків.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
lider2000
lider2000
16 червня 2026, 16:30
#
А почему в списке нет FirePоint?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами