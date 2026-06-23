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23 червня 2026, 12:00

В Україні за півроку видали 3,8 тис. дозволів на роботу іноземцям

За перші п'ять місяців 2026 року регіональні підрозділи Державної служби зайнятості видали 3,8 тисячі дозволів на роботу іноземцям та особам без громадянства. Про це розповів заступник директора ДЦЗ Станіслав Павленко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За перші п'ять місяців 2026 року регіональні підрозділи Державної служби зайнятості видали 3,8 тисячі дозволів на роботу іноземцям та особам без громадянства.

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Для розуміння масштабу: у довоєнному 2021 році таких дозволів видавали 16,3 тисячі на рік. У 2025-му — 7,5 тисячі. Тобто навіть у воєнний час попит на іноземну робочу силу є, хоча він значно менший, ніж до війни.

Дозвіл може діяти від півроку до трьох років залежно від категорії працівника. За наявності підстав його можна продовжувати необмежену кількість разів.

Павленко також уточнив роль служби в цьому процесі: ДЦЗ не формує міграційну політику і не займається залученням іноземців до України. Служба лише надає роботодавцям адміністративну послугу — оформлення відповідного дозволу. Тобто ініціатива завжди виходить від бізнесу, який шукає конкретного фахівця за кордоном.

Попит на іноземних працівників в Україні під час війни пояснюється дифіцитом кадрів через мобілізацію, еміграцію та загибель людей. Особливо це помітно у сферах, де потрібні вузькі спеціалісти та різноробочі для важкої фізичної праці.

Нагадаємо

Як ми вже повідомляли, половина українського бізнесу не хоче наймати іноземців навіть за гострого дефіциту кадрів. Україна потребує близько 4,5 млн додаткових працівників. Але бізнес не поспішає шукати їх за кордоном. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, 45% компаній не планують наймати трудових мігрантів взагалі, ще 41% допускають таку можливість лише теоретично.

Читайте також: Навали немає: ДМС спростувала міф про масовий наплив іноземців

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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Exba
Exba
23 червня 2026, 12:29
#
Зато сколько крика о том, что Украину заполоняют мигранты)
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