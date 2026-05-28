Навали немає: ДМС спростувала міф про масовий наплив іноземців

Статистика Державної міграційної служби спростовує міфи про «навалу» іноземців. Порівняно з довоєнним періодом кількість іноземних громадян в Україні суттєво зменшилася. Якщо на 21-й рік мали 189 тисяч іноземців, які проживали тимчасово в Україні, то на сьогодні ми маємо всього 48 000 — тобто колосальна різниця у чотири з чимось рази. Про це 27 травня заявила голова Державної міграційної служби (ДМС) Наталія Науменко.

Кейс Тячева: як народжуються фейки

Аналітичні центри зафіксували, що хвиля дезінформації почалася з конкретного випадку на Закарпатті. За словами Наталії Науменко, це стало типовим прикладом того, як перекручена інформація стає «медіасенсацією».

«Цифра 160 бангладешців у Тячеві миттєво стала медіасенсацією і запустила перші хвилі публікацій у проросійських telegram-каналах. Кейс продовжує цитуватися пропагандою як доказ початку масового завезення мігрантів, попри те, що фактичного завезення не відбулося», — наголошує голова ДМС.

Насправді приватне підприємство лише вело переговори про наймання робітників, але за три місяці рекрутинг скасували. Проте ворожі ресурси використали це для просування тези про «політику заміщення», якої, за словами Наталії Науменко, держава не веде і не розробляє.

Іноземців стало вчетверо менше

Щодо трудової міграції, то у 2025 році посвідки оформили близько 4900 іноземців. Причому лідером серед країн-донорів робочої сили є не Бангладеш, а Туреччина. Також у списку присутні Велика Британія, США, Індія та Узбекистан.

Пріоритет — національна безпека

Голова ДМС підкреслює, що кожен крок у міграційній політиці узгоджується із силовим блоком, зокрема зі Службою безпеки України.

«Питання державної міграційної політики сьогодні є питаннями національної безпеки… Міграційна ситуація у нас є контрольованою, прогнозованою і достатньо безпечною», — запевняє очільниця служби.

Будь-яка іноземна робоча сила залучається приватним бізнесом лише за нагальної потреби і після ретельних перевірок. Держава ж має жорстку позицію: іноземці не повинні ставати тягарем для бюджету чи загрозою безпеці.

«Держава свідомо усвідомлює всі загрози… Ми хочемо мінімізувати залучення до ринку праці громадян країн з високим міграційним ризиком», — додає Науменко, пояснюючи, що Україна не хоче перетворюватися на транзитний хаб для нелегалів до ЄС.

Повернення українців та множинне громадянство

Головним завданням ДМС вважає повернення близько 8 мільйонів українців, які наразі перебувають за кордоном. Держава планує створювати умови, щоб люди поверталися з новим досвідом та технологіями.

Одним із інструментів збереження зв’язку з нацією є ініціатива щодо множинного громадянства.

«Для нас на сьогодні множинне громадянство — це можливості. І можливості не тільки не втратити наших громадян за кордоном… це і можливості того, що молоді люди, які сьогодні народжуються за кордоном, будуть відчувати себе українцями», — пояснює Наталія Науменко.

Вона також відкинула побоювання, що іноземці будуть «нав'язувати свої правила». Україна впроваджуватиме адаптаційні курси: вивчення мови, Конституції та культури.

«Людина має проходити адаптаційні курси… вона має знати правила, які виставила держава, і дотримуватися їх», — резюмувала голова ДМС.