Rakuten Viber запустив інтеграцію з ChatGPT для українських користувачів. Доступ до нього безкоштовний, прямо всередині застосунку, без окремих реєстрацій і переходів на інші платформи. Функції вже працюють на iOS та Android, десктопна версія отримає їх згодом.
23 червня 2026, 9:42
Viber інтегрував ChatGPT для українців: що тепер вміє месенджер
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ChatGPT тепер доступний у Viber у кількох форматах:
- Окремий чат з ШІ: класичний діалог із ChatGPT у вигляді звичайного чату
- Згадка в будь-якій розмові: достатньо написати @ChatGPT у приватному або груповому чаті, і ШІ відповість прямо в потік переписки, а його повідомлення будуть візуально виділені
- Редагування зображень: кнопка «Редагувати з ChatGPT» дозволяє змінювати стиль фото або додавати нові деталі за готовими шаблонами
- Підсумки пропущених чатів: один клік, і ШІ генерує короткий переказ переписки, яку ви пропустили. Бачить його лише той, хто запросив
- Переклад і редагування тону: можна перекласти повідомлення або підправити його стиль перед відправкою
- Короткий виклад статей: надішліть посилання в чат, і Viber згенерує стислий переказ великого матеріалу
На запити до ШІ діють ліміти, але їх можна розширити, увійшовши у власний акаунт OpenAI прямо через інтерфейс Viber.
Компанії окремо наголошують, що наскрізне шифрування збережене. До OpenAI надсилається лише конкретний запит — текст або зображення. Решта переписки залишається закритою. Дані зберігаються обмежений час і не використовуються для навчання моделей.
Для тих, хто раніше не користувався ChatGPT, це зручний спосіб спробувати базові функціх ШІ без зайвої головної болі саме там, де вони щодня спілкуються.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Я так розумію тепер OpenAI має доступ до фоток всіх моїх лічильників?