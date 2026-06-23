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23 червня 2026, 9:42

Viber інтегрував ChatGPT для українців: що тепер вміє месенджер

Rakuten Viber запустив інтеграцію з ChatGPT для українських користувачів. Доступ до нього безкоштовний, прямо всередині застосунку, без окремих реєстрацій і переходів на інші платформи. Функції вже працюють на iOS та Android, десктопна версія отримає їх згодом.

Rakuten Viber запустив інтеграцію з ChatGPT для українських користувачів.

Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

ChatGPT тепер доступний у Viber у кількох форматах:
  1. Окремий чат з ШІ: класичний діалог із ChatGPT у вигляді звичайного чату
  2. Згадка в будь-якій розмові: достатньо написати @ChatGPT у приватному або груповому чаті, і ШІ відповість прямо в потік переписки, а його повідомлення будуть візуально виділені
  3. Редагування зображень: кнопка «Редагувати з ChatGPT» дозволяє змінювати стиль фото або додавати нові деталі за готовими шаблонами
  4. Підсумки пропущених чатів: один клік, і ШІ генерує короткий переказ переписки, яку ви пропустили. Бачить його лише той, хто запросив
  5. Переклад і редагування тону: можна перекласти повідомлення або підправити його стиль перед відправкою
  6. Короткий виклад статей: надішліть посилання в чат, і Viber згенерує стислий переказ великого матеріалу

На запити до ШІ діють ліміти, але їх можна розширити, увійшовши у власний акаунт OpenAI прямо через інтерфейс Viber.

Компанії окремо наголошують, що наскрізне шифрування збережене. До OpenAI надсилається лише конкретний запит — текст або зображення. Решта переписки залишається закритою. Дані зберігаються обмежений час і не використовуються для навчання моделей.

Для тих, хто раніше не користувався ChatGPT, це зручний спосіб спробувати базові функціх ШІ без зайвої головної болі саме там, де вони щодня спілкуються.

Читати також: «Вам надійшла виплата»: українців попередили про нову шахрайську схему у Viber

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 червня 2026, 10:06
#
Зміна, про яку ніхто не просив.
Я так розумію тепер OpenAI має доступ до фоток всіх моїх лічильників?
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