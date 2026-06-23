Viber інтегрував ChatGPT для українців: що тепер вміє месенджер

►Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

ChatGPT тепер доступний у Viber у кількох форматах:

Окремий чат з ШІ: класичний діалог із ChatGPT у вигляді звичайного чату Згадка в будь-якій розмові: достатньо написати @ChatGPT у приватному або груповому чаті, і ШІ відповість прямо в потік переписки, а його повідомлення будуть візуально виділені Редагування зображень: кнопка «Редагувати з ChatGPT» дозволяє змінювати стиль фото або додавати нові деталі за готовими шаблонами Підсумки пропущених чатів: один клік, і ШІ генерує короткий переказ переписки, яку ви пропустили. Бачить його лише той, хто запросив Переклад і редагування тону: можна перекласти повідомлення або підправити його стиль перед відправкою Короткий виклад статей: надішліть посилання в чат, і Viber згенерує стислий переказ великого матеріалу

На запити до ШІ діють ліміти, але їх можна розширити, увійшовши у власний акаунт OpenAI прямо через інтерфейс Viber.

Компанії окремо наголошують, що наскрізне шифрування збережене. До OpenAI надсилається лише конкретний запит — текст або зображення. Решта переписки залишається закритою. Дані зберігаються обмежений час і не використовуються для навчання моделей.

Для тих, хто раніше не користувався ChatGPT, це зручний спосіб спробувати базові функціх ШІ без зайвої головної болі саме там, де вони щодня спілкуються.

Читати також: «Вам надійшла виплата»: українців попередили про нову шахрайську схему у Viber