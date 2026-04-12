«Вам надійшла виплата»: українців попередили про нову шахрайську схему у Viber

Українців попереджають про масову розсилку фішингових повідомлень у месенджері Viber. Під виглядом надання «соціальної допомоги» шахраї намагаються отримати повний доступ до облікових записів користувачів. Про нову хвилю шахрайства повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Як працює схема «виплат від ООН»

Зловмисники використовують перевірену часом легенду про державну або міжнародну допомогу. Сценарій виглядає так: жертва отримує текст про те, що «підійшла ваша черга» на отримання виплат.

Шахраї представляються представниками ООН або інших фондів. Для «активації» виплати пропонують натиснути «+» у відповідь і чекати на дзвінок. Під час розмови або в чаті просять назвати останні 4 цифри коду, який надходить у Viber.

Головна мета — доступ до акаунта

Цей код — не підтвердження виплати, а ключ для авторизації вашого облікового запису на іншому пристрої. Отримавши доступ до Viber, шахраї можуть використовувати ваші контакти для розсилки нових прохань про гроші або шукати в листуванні банківські дані та паролі.

Як розпізнати шахраїв

Зловмисники часто діють недбало і в тексті трапляються помилки. Наприклад, пишуть із акаунта з жіночим ім'ям, але звертаються до себе в чоловічому роді.

Жодна офіційна організація (ООН, банки) ніколи не запитує коди підтвердження, що надходять у месенджери чи SMS.

Соціальні виплати в Україні оформлюються через офіційні державні ресурси (застосунок «Дія» або органи соцзахисту), а не через приватні чати у Viber.

Якщо ви отримали подібне повідомлення — не відповідайте на нього та блокуйте контакт. Завжди перевіряйте інформацію про грошову допомогу на офіційному порталі aid.gov.ua або через гарячі лінії профільних установ.