MoneyGram став валідатором у мережі Solana — компанія заходить у блокчейн на рівні протоколу

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Тобто MoneyGram не просто використовує блокчейн в якості інструмента як це роблять Visa та Western Union, а він став важливою частиною його інфраструктури.

Паралельно компанія приєдналася до Solana Developer Platform — платформи на базі ШІ для розробки фінансових продуктів. Серед перших учасників платформи — також Mastercard.

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Навіщо це MoneyGram

Компанія використовує блокчейн вже понад п'ять років. Стейблкоїни та блокчейн-інфраструктура давно вбудовані в її казначейські операції та платіжні процеси. Статус валідатора — це наступний логічний крок: тепер MoneyGram не тільки використовує найшвидший блокчейн для глобальних переказів, а ще додатково заробляє кошти як усі валідатори.

«Ми займаємося Solana, обробляємо блоки транзакцій і допомагаємо захистити мережу на рівні протоколу. Ми допомагаємо запускати рейки, якими рухаємо гроші», — пояснив головний технічний директор MoneyGram Люк Таттл.

MoneyGram обслуговує понад 60 млн активних клієнтів через майже 500 000 точок по всьому світу. Коли така компанія заходить у блокчейн на рівні протоколу, це підвищує довіру до мережі та прискорює інституційне впровадження.

В основі стратегії — ставка на стейблкоїни як майбутнє глобальних платежів: відкрита інфраструктура, доступна будь-де і для будь-кого.

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