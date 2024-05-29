Міжнародні перекази MoneyGram тепер можна отримати на Новій пошті

Відтепер у будь-якому відділенні Нової пошти можна отримати міжнародний переказ MoneyGram. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Гроші доступні одразу після відправлення переказу з-за кордону, без відкриття рахунку. Отримання готівки безкоштовне для одержувача.

«Ми розширюємо власні сервіси для зручності клієнтів. Вони можуть отримати міжнародні перекази з допомогою Western Union, RIA, а тепер ще й MoneyGram», — заявив Андрій Кривошапко, CEO NovaPay.

Як отримати переказ

Для того, щоб отримати переказ необхідно:

звернутися до найближчого відділення Нової пошти;

назвати касиру номер переказу в MoneyGram;

надати документи, що посвідчують особу;

одержати кошти готівкою.

MoneyGram надає послуги грошових переказів по всьому світу онлайн і офлайн. MoneyGram нараховує понад 150 мільйонів споживачів.

NovaPay — заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн та офлайн у відділеннях Нової пошти. За даними НБУ, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. У 2023 році кількість операцій в NovaPay досягла 2,46 млн транзакцій на добу.