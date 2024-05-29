Відтепер у будь-якому відділенні Нової пошти можна отримати міжнародний переказ MoneyGram. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Міжнародні перекази MoneyGram тепер можна отримати на Новій пошті
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Гроші доступні одразу після відправлення переказу з-за кордону, без відкриття рахунку. Отримання готівки безкоштовне для одержувача.
«Ми розширюємо власні сервіси для зручності клієнтів. Вони можуть отримати міжнародні перекази з допомогою Western Union, RIA, а тепер ще й MoneyGram», — заявив Андрій Кривошапко, CEO NovaPay.
Як отримати переказ
Для того, щоб отримати переказ необхідно:
- звернутися до найближчого відділення Нової пошти;
- назвати касиру номер переказу в MoneyGram;
- надати документи, що посвідчують особу;
- одержати кошти готівкою.
MoneyGram надає послуги грошових переказів по всьому світу онлайн і офлайн. MoneyGram нараховує понад 150 мільйонів споживачів.
NovaPay — заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн та офлайн у відділеннях Нової пошти. За даними НБУ, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. У 2023 році кількість операцій в NovaPay досягла 2,46 млн транзакцій на добу.
Коментарі - 6
Якась маячня.