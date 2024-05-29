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29 травня 2024, 12:28

Міжнародні перекази MoneyGram тепер можна отримати на Новій пошті

Відтепер у будь-якому відділенні Нової пошти можна отримати міжнародний переказ MoneyGram. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відтепер у будь-якому відділенні Нової пошти можна отримати міжнародний переказ MoneyGram.
Фото: NovaPay

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Гроші доступні одразу після відправлення переказу з-за кордону, без відкриття рахунку. Отримання готівки безкоштовне для одержувача.

«Ми розширюємо власні сервіси для зручності клієнтів. Вони можуть отримати міжнародні перекази з допомогою Western Union, RIA, а тепер ще й MoneyGram», — заявив Андрій Кривошапко, CEO NovaPay.

Як отримати переказ

Для того, щоб отримати переказ необхідно:

  • звернутися до найближчого відділення Нової пошти;
  • назвати касиру номер переказу в MoneyGram;
  • надати документи, що посвідчують особу;
  • одержати кошти готівкою.

MoneyGram надає послуги грошових переказів по всьому світу онлайн і офлайн. MoneyGram нараховує понад 150 мільйонів споживачів.

NovaPay — заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн та офлайн у відділеннях Нової пошти. За даними НБУ, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. У 2023 році кількість операцій в NovaPay досягла 2,46 млн транзакцій на добу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
torn
torn
29 травня 2024, 12:32
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
torn
torn
29 травня 2024, 12:35
#
MoneyGram за міжнародні перекази бере набагато менше, ніж NovaPay з бізнес клієнтів за перекази в Україні.
+
0
Три літри
Три літри
29 травня 2024, 13:13
#
Можеш створити власну компанію з доставки і брати менше ніж НП.
+
0
Три літри
Три літри
29 травня 2024, 13:12
#
Звідки переводить? Хіба раніше бізнес-клієнти неплатили комісію?

Якась маячня.
+
0
bonv
bonv
29 травня 2024, 12:49
#
Бізнес хороший — відсотки не дуже.
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0
Три літри
Три літри
29 травня 2024, 13:14
#
Пролетарів знов рахують чужі гроші
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