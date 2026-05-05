Western Union запустила стейблкоїн USDPT, аналітик прогнозує зростання біткоїна до $250 000 у 2029 році: що нового

Western Union запустила власний стейблкоїн USDPT на базі Solana

Компанія Western Union представила цифровий долар USDPT, обравши блокчейн Solana для випуску власного стейблкоїна. Технічним партнером та емітентом активу виступив криптобанк Anchorage Digital.

Кожен токен USDPT повністю резервується доларами США. Використання мережі Solana дозволяє Western Union проводити розрахунки миттєво, уникаючи затримок, характерних для застарілих міжбанківських систем.

Блокчейн забезпечує цілодобову взаємодію з агентами, що дозволяє компанії ефективніше керувати капіталом та уникати накопичення незадіяних коштів на рахунках.

Генеральний директор Western Union Девін Макґранаган наголосив, що регульований цифровий актив стане новим фундаментом для розрахунків між партнерами. У поточному році компанія готує масштабне розширення сервісів:

Запуск спеціального сервісу, який дозволить клієнтам у 40 країнах світу використовувати стейблкоїни для прямих витрат.

Токен USDPT планують додати до списків доступних активів на ліцензованих криптомайданчиках.

Ефект Дурова: Toncoin злетів на 30% після анонсу радикальних змін у TON

Блокчейн-проєкт The Open Network (TON) переживає стрімке зростання на тлі гучних заяв Павла Дурова щодо оновлення екосистеми та зміни моделі управління мережею.

За словами засновника Telegram, плату за транзакції в мережі TON було знижено приблизно в шість разів, що фактично зводить комісії до мінімуму. Це рішення спрямоване на підвищення доступності блокчейну для масового користувача.

Важливою стратегічною зміною стане посилення впливу самого Telegram:

Месенджер замінить TON Foundation у ролі основного локомотива розвитку екосистеми.

Telegram візьме на себе роль найбільшого валідатора мережі.

Протягом наступних 20 днів очікується реалізація низки технічних та інформаційних рішень:

Запуск оновленої версії офіційного порталу ton.org.

Впровадження нових інструментів для розробників децентралізованих застосунків.

Технічна оптимізація для масштабування та покращення продуктивності блокчейну.

Крипторинок відреагував на новини миттєвим ралі. Вартість Toncoin (TON) зросла на понад 30% за 24 години, перетнувши позначку в $1,7. Завдяки капіталізації понад $4,5 млрд проєкт закріпився у топ-20 найбільших криптовалют світу, випередивши таких гравців, як Litecoin та Avalanche.

Експансія Kraken у США та великі угоди в екосистемі Solana

Світовий крипторинок демонструє активну консолідацію: від отримання стратегічних ліцензій у США до розширення інфраструктури для інституційних інвесторів.

Материнська компанія біржі Kraken, Payward, завершила придбання платформи Bitnomial. Ця угода є знаковою, оскільки Bitnomial стала першою фірмою в США, що володіє повним набором ліцензій CFTC для операцій із деривативами.

Оцінка угоди: Хоча фінальні умови не розголошуються, у квітні Payward оцінювала платформу в суму до $550 млн.

Нові можливості: Завдяки ліцензіям Bitnomial, Kraken отримує статус біржі, брокера та клірингової палати в США. Це дозволить запустити регульовану маржинальну торгівлю, опціони та перпетуальні контракти.

Глобальна мережа: Купівля завершує формування мережі ліцензованих майданчиків Payward, яка вже охоплює Велику Британію та ЄС.

Біткоїн по $250 000 у 2029 році: Пітер Брандт озвучив довгостроковий прогноз

Легендарний трейдер Пітер Брандт у коментарі для CoinDesk заявив, що ціна біткоїна має потенціал сягнути позначки $250 000 до кінця 2029 року. Проте, за його словами, шлях до цього піка пролягатиме через тривалий період стабілізації та пошуку ринкового дна.

Брандт прогнозує, що фаза формування дна може тривати до вересня або жовтня 2026 року. До цього моменту ринок, ймовірно, перебуватиме у стані волатильності з чергуванням локальних злетів та корекцій.

Аналітик спирається на історичну модель чотирирічних циклів, прив’язаних до халвінгу:

Піки зазвичай фіксуються через 16−18 місяців після халвінгу. Останній максимум, згідно з цією моделлю, було досягнуто у жовтні 2025 року (через півтора року після халвінгу квітня 2024-го).

Ведмежий ринок триває близько року після піка.

Нове зростання починається за 12−18 місяців до наступного халвінгу.

Якщо ця закономірність збережеться, то після «приземлення» восени 2026 року актив розпочне новий масштабний цикл зростання з ціллю у чверть мільйона доларів.

Трейдер не виключає сценаріїв із глибокою корекцією. У найгіршому випадку ціна може повернутися до діапазону $40 000 — $50 000. Після цього очікується різкий висхідний рух.

Брандт наголосив, що його висновки базуються на історичних даних, і якщо поведінка ринку зміниться, прогноз потребуватиме перегляду.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $80 870. За добу актив зріс на 1,4%, за тиждень — на 5%.