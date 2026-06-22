Бонуси чіпмейкерів до $455 000 на людину визнали загрозою для економіки Південної Кореї

Центральний банк Південної Кореї назвав виплати бонусів працівникам Samsung Electronics та SK hynix ризиком для цінової стабільності країни. Про це йдеться у червневому звіті Банку Кореї про цінову стабільність.

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Регулятор наголосив, що наразі спостерігається колосальний розрив між зарплатами в IT-секторі та рештою економіки. У першому кварталі спеціальні виплати в технологічній галузі зросли на 60,6% у річному вимірі, тоді як зростання зарплат в інших секторах становило лише 2,1%. Різниця настільки велика, що два чіпмейкери тепер фігурують у матеріалах з монетарної політики.

Скільки отримують працівники Samsung та SK hynix

Торік SK hynix погодився виплачувати працівникам 10% операційного прибутку, Samsung — 10,5% прибутку напівпровідникового підрозділу після того, як профспілка погрожувала 18-денним страйком.

У результаті працівник Samsung з базовою зарплатою $52 400 на рік може отримати цьогоріч близько $410 000 у вигляді бонусу.

Працівники SK hynix — до $455 000, а наступного року потенційно й до $900 000.

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Як це впливає на ціни в країні

Банк Кореї змоделював механізм впливу концентрованих виплат на інфляцію. Коли частка компаній із найвищими бонусами зростає, споживчі ціни підвищуються приблизно на 0,05 відсоткового пункту, але з лагом близько п'яти місяців. Рівномірне зростання зарплат такого ефекту не дає.

Наслідки вже помітні: у районах Кьонгі, де розташовані виробничі потужності обох компаній, витрати за картками зросли найбільше, а продажі предметів розкоші злетіли майже на 150%. Профспілки вже посилаються на ці бонуси в переговорах щодо мінімальної зарплати на наступний рік.

Банк Кореї утримує облікову ставку на рівні 2,5% і прогнозує річну інфляцію на рівні 2,7% — вище цільового показника в 2%. У другому півріччі інфляція може наблизитися до 3%.

Ці події викликані ажіотажним попитом на пам'ять для ШІ-прискорювачів, який забезпечив Samsung та SK hynix рекордні прибутки. Працівники отримують свою частку, але платить за це вся країна.

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