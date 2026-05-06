6 травня 2026, 11:44

Samsung увійшла до клубу трильйонерів

Ринкова оцінка компанії Samsung Electronics досягла $1 трильйона (1,28 трильйона сингапурських доларів) після того, як стрімке зростання попиту на чіпи, що використовуються у штучному інтелекті, призвело до того, що акції найбільшого у світі виробника пам'яті зросли більш ніж у чотири рази за останній рік. Про це пише ST.

Що передувало

Ця важлива подія сталася після того, як акції південнокорейської компанії зросли на 12% 6 травня, що зробило її лише другою азійською компанією після Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), яка досягла цього показника.

Зростання Samsung вперше підняло індекс Kospi вище рівня 7000. О 10:50 ранку в Сеулі він зріс на 5,4 відсотка до 7319,11.

Поряд з конкурентами у сфері пам'яті SK Hynix та TSMC, Samsung знаходиться в центрі трансформації, яка зробила Азію наріжним каменем глобальної екосистеми штучного інтелекту, поєднуючи домінування у виробництві чіпів із розширенням інфраструктури даних.

Цей зсув спричинив потужне зростання акцій регіональних технологічних компаній — SK Hynix та TSMC також досягли рекордних максимумів у травні — оскільки інвестори зробили ставку на стійкий попит на передові чіпи та обчислювальні потужності.

Всього кілька днів тому підрозділ Samsung, що займається напівпровідниками, показав історичний прибуток за березневий квартал, перевершивши очікування, збільшившись у 48 разів, оскільки замовлення на центри обробки даних зі штучним інтелектом принесли значну маржу.

Аналітики очікують, що підрозділ зміцнить свій рекордний прибуток протягом наступних кількох кварталів, оскільки контрактні ціни продовжують стрімко зростати на тлі обмеженої пропозиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
