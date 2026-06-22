Продукти дорожчатимуть навіть влітку: що буде з цінами

Влітку в Україні ціни на молочку та м’ясні продукти може зрости від 8% до 20%. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час розмови в Media Center Ukraine, пише УНІАН.

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Що буде з цінами

«Ціноутворення з оплатою праці, співвідношення гривні до валют, інфляція — ключові моменти, які впливають на формування ціни кінцевої продукції», — каже Марчук.

Окрім м’яса та молочки, дорожчатиме також хліб.

«Хліб до кінця року може зрости ще плюс 12−15%. Відповідно по року це буде складати більше 25%», — підрахував експерт.

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Літо — традиційний сезон овочів та фруктів, які будуть дешевшати зі збільшенням їхньої пропозиції на ринку. Проте і з ними не все так просто — після сезонної просадки ціни, вартість городини піде вгору, каже експерт.

«Незабаром буде реалізація великої пропозиції під відкритим грунтом. Влітку відбудеться часткове зниження ціни на овочі в період липень-вересень. Але по мірі відкладання їх на зберігання, плюс витратні частини, восени овочева група може зрости в межах 8−15%», — попереджає Марчук.

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