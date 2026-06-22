Національний банк України запровадив нові правила для платіжних терміналів самообслуговування. З 26 червня 2026 року будь-яке внесення готівки через такі пристрої потребує підтвердження номера телефону та введення одноразового пароля — незалежно від суми.
З 26 червня поповнення картки через термінал вимагає SMS-підтвердження
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як це працює на практиці: підходите до термінала, вносите готівку — і перед завершенням операції система надсилає SMS із одноразовим кодом на ваш номер телефону. Без введення цього коду транзакція просто не завершиться. Код може надійти також у вигляді дзвінка. На квитанції тепер обов'язково зазначається повний номер телефону платника.
Що звільнено від нових вимог
Не всі платежі потребують SMS-підтвердження.
Без пароля, як і раніше, можна:
- сплачувати податки та комунальні послуги
- купувати транспортні квитки
- поповнювати проїзні картки
- поповнювати мобільний зв'язок (але лише в межах 500 грн на місяць на один номер)
Щойно місячний ліміт на поповнення мобільного перевищено — підтвердження стає обов'язковим і для цих платежів.
Навіщо це потрібно
Нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій через термінали. Раніше через такі пристрої можна було вносити готівку без будь-якої ідентифікації, що створювало ризики для фінансового моніторингу. Тепер кожна операція прив'язана до конкретного номера телефону, а банк або платіжний сервіс зобов'язаний зберігати дані про код авторизації, номер телефону, дату й час кожної транзакції.
Читайте також: НБУ спрощує перекази через платіжні сервіси та термінали самообслуговування
Коментарі - 10
В нбу мізки вже пересохли чи що? Я вже уявляю кількість скарг, коли людина внесла готівку, смс не приходить, бо мобільної мережі немає, зато є\ вайфай, але тепер же не в застосунку банку потрібно підтвердити поповнення, а в смс :)
І взагалі, для чого підтверджувати поповнення? ну, людина якби приклала картку і все, якщо людина поповнює не собі без картки, то танці з смс теж зайвими виглядають, хотіли нбу як краще, вийшло як завжди.