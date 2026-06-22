З 26 червня поповнення картки через термінал вимагає SMS-підтвердження

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Як це працює на практиці: підходите до термінала, вносите готівку — і перед завершенням операції система надсилає SMS із одноразовим кодом на ваш номер телефону. Без введення цього коду транзакція просто не завершиться. Код може надійти також у вигляді дзвінка. На квитанції тепер обов'язково зазначається повний номер телефону платника.

Що звільнено від нових вимог

Не всі платежі потребують SMS-підтвердження.

Без пароля, як і раніше, можна:

сплачувати податки та комунальні послуги

купувати транспортні квитки

поповнювати проїзні картки

поповнювати мобільний зв'язок (але лише в межах 500 грн на місяць на один номер)

Щойно місячний ліміт на поповнення мобільного перевищено — підтвердження стає обов'язковим і для цих платежів.

Навіщо це потрібно

Нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій через термінали. Раніше через такі пристрої можна було вносити готівку без будь-якої ідентифікації, що створювало ризики для фінансового моніторингу. Тепер кожна операція прив'язана до конкретного номера телефону, а банк або платіжний сервіс зобов'язаний зберігати дані про код авторизації, номер телефону, дату й час кожної транзакції.

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