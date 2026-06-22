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22 червня 2026, 12:58

З 26 червня поповнення картки через термінал вимагає SMS-підтвердження

Національний банк України запровадив нові правила для платіжних терміналів самообслуговування. З 26 червня 2026 року будь-яке внесення готівки через такі пристрої потребує підтвердження номера телефону та введення одноразового пароля — незалежно від суми.

Національний банк України запровадив нові правила для платіжних терміналів самообслуговування.

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Як це працює на практиці: підходите до термінала, вносите готівку — і перед завершенням операції система надсилає SMS із одноразовим кодом на ваш номер телефону. Без введення цього коду транзакція просто не завершиться. Код може надійти також у вигляді дзвінка. На квитанції тепер обов'язково зазначається повний номер телефону платника.

Що звільнено від нових вимог

Не всі платежі потребують SMS-підтвердження.

Без пароля, як і раніше, можна:

  • сплачувати податки та комунальні послуги
  • купувати транспортні квитки
  • поповнювати проїзні картки
  • поповнювати мобільний зв'язок (але лише в межах 500 грн на місяць на один номер)

Щойно місячний ліміт на поповнення мобільного перевищено — підтвердження стає обов'язковим і для цих платежів.

Навіщо це потрібно

Нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій через термінали. Раніше через такі пристрої можна було вносити готівку без будь-якої ідентифікації, що створювало ризики для фінансового моніторингу. Тепер кожна операція прив'язана до конкретного номера телефону, а банк або платіжний сервіс зобов'язаний зберігати дані про код авторизації, номер телефону, дату й час кожної транзакції.

Читайте також: НБУ спрощує перекази через платіжні сервіси та термінали самообслуговування

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+15
Три літри
Три літри
22 червня 2026, 13:04
#
Пхах, крохоборство НБУ вже лише смішить
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
22 червня 2026, 13:10
#
Ай-яй-яй, без відома нациків щось роблять! Вангую, що скоро номери мобільних будуть продавати по паспорту
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
22 червня 2026, 13:10
#
М, прикольно потужно, тільки зараз все теж саме наче як вимагається тільки в застосунку самого банку, якби в магазині wifi є, а що робити людині під час блекауту, коли вона вже внесла готівку, а зв`язку з мережею мобільного оператора немає (що часта історія під час блекаутів), стояти чекати дні три?

В нбу мізки вже пересохли чи що? Я вже уявляю кількість скарг, коли людина внесла готівку, смс не приходить, бо мобільної мережі немає, зато є\ вайфай, але тепер же не в застосунку банку потрібно підтвердити поповнення, а в смс :)

І взагалі, для чого підтверджувати поповнення? ну, людина якби приклала картку і все, якщо людина поповнює не собі без картки, то танці з смс теж зайвими виглядають, хотіли нбу як краще, вийшло як завжди.
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2026, 14:43
#
А як ти уявляєш роботу терміналу в блекаут? На відміну від вишек мобільного звʼязку в них немає кількагодинного запасу в батареях і вони вимкнуться набагато раніше.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
22 червня 2026, 13:12
#
Так може ті банки, які анонімно дозволяли поповнювати, зроблять підтвердження в застосунку? думаю у всіх бували ситуації, коли смс просто не приходить і все, а коли ти вніс готівку стояти очікувати оці приколи — тупо якось, чим не підходить підтвердження в застосунку банку при поповненні, котре є в багатьох банках?
+
+15
TAN72
TAN72
22 червня 2026, 14:14
#
Цифровое рабство
+
0
kingcity
kingcity
22 червня 2026, 14:34
#
Взагалі-то це вже давно діє. Не знаю чому Мінфін лише зараз про це дізнався.
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2026, 14:46
#
Можливо на суми до 5000 ще можна було поповнити без СМС
+
0
kingcity
kingcity
22 червня 2026, 15:13
#
Ні. Я час від часу поповнюю картки через термінали EasyPay — підтвердження потрібно при поповненні на будь-яку суму.
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2026, 15:15
#
Можливо то була ініціатива самого оператора терміналів, а тепер це додали в вимоги НБУ.
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