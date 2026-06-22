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22 червня 2026, 10:50

Мінфін має 150 млрд грн резерву на виплати військовим, але грошей все одно не вистачає

Україна збільшила видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн (близько $35 млрд) завдяки новій програмі фінансової підтримки ЄС — Ukraine Support Loan. Але навіть ці кошти не закривають усіх потреб. Про це розповів перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Україна збільшила видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн (близько $35 млрд) завдяки новій програмі фінансової підтримки ЄС — Ukraine Support Loan.

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«Скільки б ми не передбачили в бюджеті коштів, ця потреба буде в рази більшою», — зазначив він.

Звідки візьмуться гроші на підвищення виплат військовим

Президент ухвалив рішення про нові контракти та підвищення грошового забезпечення військових. Міністерство оборони заявило, що закриє це питання самостійно — переважно за рахунок перерозподілу коштів усередині відомства. Орієнтовна сума — близько 64 млрд грн.

Водночас у Мінфіні є власний резерв: близько 150 млрд грн загального фонду по сектору безпеки та оборони. Ці кошти ще майже не розподілені та використовуватимуться для закриття критичних питань, насамперед пов'язаних із грошовим забезпеченням військових.

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Але навіть якщо Міністерство оборони впорається своїми силами, Єрмоличев попереджає: до кінця року виникне додаткова потреба і не через нові контракти, а через поточні виплати особовому складу. Тому Мінфін покладає надії на механізм відшкодування витрат від партнерів.

Соціальні видатки наразі під великим питанням

Паралельно Єрмоличев дав чесну відповідь на питання про підвищення соціальних виплат: розраховувати на це не варто. Непокрита потреба в соціальній сфері вже становить близько €20 млрд. Реального скорочення невійськових статей бюджету з урахуванням інфляції за роки повномасштабної війни ніхто не скасовував.

«Якщо грошей немає — хтось за це має заплатити. Кошти в країні не збільшуються самі по собі», — підкреслив заступник міністра, додавши, що соціальну підтримку треба концентрувати на тих, хто її справді потребує.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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