Замість росіян — британці: як війна переписала географію іноземних візитів в Україну

Повномасштабна війна змінила не лише життя українців, а й географію іноземних візитів до країни. У 2025 році Росія та Білорусь вибули з десятки країн, громадяни яких найчастіше приїжджають в Україну. Їх місце зайняли Словаччина та Велика Британія. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму .

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Лідерство впевнено утримує Молдова — 1,09 млн в'їздів громадян цієї країни.

Далі в рейтингу 2025 року:

Румунія — 380,8 тис.

Польща — 243,9 тис.

Угорщина — 106,2 тис.

Ізраїль — 105 тис.

Словаччина — 69,8 тис.

США — 66,7 тис.

Німеччина — 64,1 тис.

Туреччина — 62 тис.

Велика Британія — 48,9 тис.

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Хто приїжджає в Україну і навіщо

Структура іноземних візитів після 2022 року суттєво змінилася. Класичний туризм поступився місцем іншим цілям: гуманітарна допомога, дипломатична діяльність, робота міжнародних організацій, волонтерство, журналістика та ділові поїздки.

Головним центром перебування іноземців був і залишається Київ. У 2024 році столичні готелі та інші засоби розміщення прийняли 127,2 тис. іноземців із 181,5 тис. по всій країні. На другому місці — Львівська область, яку Держагентство називає логістичним, транзитним і гуманітарним хабом завдяки близькості до кордону з ЄС та розвиненій інфраструктурі. На третьому — Одеса.

Попри війну, туристична галузь показує позитивну динаміку. За січень-травень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161,8 млн грн туристичного збору. Це на 22,6% більше, ніж роком раніше. За підсумками 2025 року бюджети отримали 359 млн грн: на 31,5% більше, ніж у 2024-му.

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