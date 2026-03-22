Надходження від туристичного збору зросли на 25%

У 2026 році туристичний збір продовжує демонструвати впевнену динаміку зростання. За січень-лютий цього року понад 5 тис. платників спрямували до бюджетів 72,5 млн грн, що на 25% більше, ніж торік (58 млн грн). Про це повідомляє Державна податкова служба.

Регіони-лідери за доходами

Найбільші надходження традиційно забезпечили туристично привабливі регіони:

Київ — 16,2 млн грн.

Львівська область — 15 млн грн.

Івано-Франківська область — 11,8 млн грн.

Закарпатська область — 5,9 млн грн.

На що спрямовуються кошти?

Туристичний збір є прямим джерелом наповнення місцевих скарбниць. Ці кошти дозволяють громадам:

Розвивати та модернізувати інфраструктуру;

Покращувати стан туристичних локацій;

Підтримувати сферу гостинності;

Створювати комфортне середовище як для туристів, так і для місцевих мешканців.

Хто сплачує та хто контролює?

Платниками збору є всі особи (українці та іноземці), які тимчасово зупиняються у готелях, хостелах, приватних садибах тощо. Проте безпосередньо розрахунком та перерахуванням коштів до бюджету займаються податкові агенти — власники бізнесу, які надають послуги з розміщення.

«Зростання надходжень від туристичного збору — це про відповідальність бізнесу та громадян, які роблять свій внесок у відновлення та розвиток України», — зазначають у ДПС.