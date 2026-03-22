У 2026 році туристичний збір продовжує демонструвати впевнену динаміку зростання. За січень-лютий цього року понад 5 тис. платників спрямували до бюджетів 72,5 млн грн, що на 25% більше, ніж торік (58 млн грн). Про це повідомляє Державна податкова служба.
22 березня 2026, 9:03
Надходження від туристичного збору зросли на 25%
Регіони-лідери за доходами
Найбільші надходження традиційно забезпечили туристично привабливі регіони:
- Київ — 16,2 млн грн.
- Львівська область — 15 млн грн.
- Івано-Франківська область — 11,8 млн грн.
- Закарпатська область — 5,9 млн грн.
На що спрямовуються кошти?
Туристичний збір є прямим джерелом наповнення місцевих скарбниць. Ці кошти дозволяють громадам:
- Розвивати та модернізувати інфраструктуру;
- Покращувати стан туристичних локацій;
- Підтримувати сферу гостинності;
- Створювати комфортне середовище як для туристів, так і для місцевих мешканців.
Хто сплачує та хто контролює?
Платниками збору є всі особи (українці та іноземці), які тимчасово зупиняються у готелях, хостелах, приватних садибах тощо. Проте безпосередньо розрахунком та перерахуванням коштів до бюджету займаються податкові агенти — власники бізнесу, які надають послуги з розміщення.
«Зростання надходжень від туристичного збору — це про відповідальність бізнесу та громадян, які роблять свій внесок у відновлення та розвиток України», — зазначають у ДПС.
Джерело: Мінфін
