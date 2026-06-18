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18 червня 2026, 15:15

Тайвань заохочує туристів: до 8000 тайванських доларів за повернення на острів

Тайванське туристичне управління запустило програму заохочення для іноземних мандрівників, які відвідують країну повторно. Постійні гості отримають бонус у розмірі 5 000 тайванських доларів, а якщо приїдуть із супутниками — додаткові 3 000, тобто загалом до 8 000 тайванських доларів (близько 245 доларів США). Про це повідомляє Taipei Times.

Тайванське туристичне управління запустило програму заохочення для іноземних мандрівників, які відвідують країну повторно.

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Програма доступна для всіх іноземних туристів без обмежень за громадянством.

За першій квартал 2026 року Тайвань прийняв майже 3 мільйони іноземних відвідувачів. Це на 3,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Особливо помітна активність японських туристів: торік їх приїхало близько 1,48 мільйона, що на 12% більше порівняно з 2024 роком, хоча це все ще лише 70% від допандемійного рівня 2019 року.

Додатковим імпульсом для японського турпотоку стало зниження вартості оформлення паспорта в Японії — з 15 900 до 7 000 єн. Японська асоціація туроператорів з цього приводу вже розпочала кампанію із заохочення громадян до закордонних подорожей. Керівники туристичного управління Тайваню провели переговори з представниками асоціації, розраховуючи, що два чинники разом, здешевлення паспортів і тайванські бонуси, суттєво збільшать кількість японських гостей.

Аеропорт готується до рекордного навантаження

На тлі святкового тижня Фестивалю драконячих човнів аеропорт Тайбей Таоюань очікує рекордне навантаження. Понад 713 000 пасажирів вже придбали квитки на це свято. Щоденний пасажиропотік, за прогнозами, досягне показника 150 000 осіб щодоби.

Адміністрація аеропорту рекомендує прибувати щонайменше за три години до вильоту, реєструватися онлайн, користуватися електронними воротами та сервісом самостійної здачі багажу. Час очікування на контролі безпеки можна відстежувати в режимі реального часу — його розраховує система на основі штучного інтелекту.

До 20 травня аеропорт уже обслужив понад 20 мільйонів пасажирів цього року — на 15 днів раніше, ніж у 2025-му.

Читайте також: Головні туристичні маршрути до 2040 року: хто замінить Італію у топ-5

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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