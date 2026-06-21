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21 червня 2026, 14:50

Судова реформа як квиток до ЄС: що Україна вже зробила і що ще має зробити

15 червня Україна офіційно відкрила переговори за першим кластером вступу до ЄС. Одразу стало зрозуміло, що судова система буде під мікроскопом Брюсселя весь час, поки тривають переговори. Принцип «First open, last closed» означає, що Розділ 23 про судову владу та основоположні права відкривається першим і закриється останнім. Про це пише Європейська Правда.

15 червня Україна офіційно відкрила переговори за першим кластером вступу до ЄС.

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Тобто без незалежних і доброчесних судів прогрес в економіці, безпеці чи будь-якій іншій сфері не гарантує успішного завершення переговорів.

Що вже зроблено

Україна встигла зробити чимало. Перезапущено Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. До відбору залучили міжнародних експертів, що стало тимчасовим, але дієвим інструментом підвищення довіри до процесу. Створено Службу дисциплінарних інспекторів, яка має розблокувати розгляд скарг на суддів. Розроблено Дорожню карту з верховенства права з конкретними індикаторами і термінами. Запроваджено електронні суддівські досьє та автоматизацію процедур у ВККС.

Показово, що Британські судді відзначають: рівень публічності українських суддівських конкурсів з прямими трансляціями співбесід і відкритими запитаннями — є безпрецедентним і недосяжним для багатьох країн ЄС.

Але цього критично замало, щоб українська судова система вважалася незалежною, а судді — доброчесними.

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Що вимагає Брюссель зробити до 2027 року

Попри прогрес, вимоги залишаються жорсткими:

  • завершити масштабне кваліфікаційне оцінювання суддівського корпусу
  • заповнити вакансії у Верховному та Конституційному судах
  • сформувати Службу дисциплінарних інспекторів виключно на конкурсних засадах
  • вирішити не менше 50% «старих» дисциплінарних проваджень до кінця 2026 року
  • провести аудит справ у судах і вдосконалити систему касаційних фільтрів
  • імплементувати рекомендації GRECO щодо прозорості та запобігання корупції

Всі ці вимоги відображені у Плані дій по Україні, Дорожній карті щодо забезпечення верховенства права. Але українськи законодавці, на жаль, ігнорують більшість конкретних вимог, віддаючи перевагу формальним правилам та крокам, які більше нагадують маркетингові кампанії. В результаті головна європейська реформа була замінена її імітацією.

Головне, на чому наполягає ЄС, — не нові закони, а реальні результати. Дисциплінарна практика має бути пропорційною: тяжкість санкції повинна відповідати тяжкості проступку. Ситуація, коли за дрібне порушення суддю звільняють, а за систематичні зловживання в кращому випадку виносять догану, є неприйнятною. Це фундамент, без якого все інше просто не триматиметься.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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P93
P93
21 червня 2026, 15:13
#
Тільки суд присяжних від 20 осіб по кожній кримінальній справі. З ротацією не частіше 1 раз в 2 роки на присяжний має доступ до засідання. Таким чином в повністю корумпованих справах хабарникам треба буде підкупати більше 20 людей. Систему не зламати, але хочаб люди гроші пощупають)
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