Судова реформа як квиток до ЄС: що Україна вже зробила і що ще має зробити

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Тобто без незалежних і доброчесних судів прогрес в економіці, безпеці чи будь-якій іншій сфері не гарантує успішного завершення переговорів.

Що вже зроблено

Україна встигла зробити чимало. Перезапущено Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. До відбору залучили міжнародних експертів, що стало тимчасовим, але дієвим інструментом підвищення довіри до процесу. Створено Службу дисциплінарних інспекторів, яка має розблокувати розгляд скарг на суддів. Розроблено Дорожню карту з верховенства права з конкретними індикаторами і термінами. Запроваджено електронні суддівські досьє та автоматизацію процедур у ВККС.

Показово, що Британські судді відзначають: рівень публічності українських суддівських конкурсів з прямими трансляціями співбесід і відкритими запитаннями — є безпрецедентним і недосяжним для багатьох країн ЄС.

Але цього критично замало, щоб українська судова система вважалася незалежною, а судді — доброчесними.

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Що вимагає Брюссель зробити до 2027 року

Попри прогрес, вимоги залишаються жорсткими:

завершити масштабне кваліфікаційне оцінювання суддівського корпусу

заповнити вакансії у Верховному та Конституційному судах

сформувати Службу дисциплінарних інспекторів виключно на конкурсних засадах

вирішити не менше 50% «старих» дисциплінарних проваджень до кінця 2026 року

провести аудит справ у судах і вдосконалити систему касаційних фільтрів

імплементувати рекомендації GRECO щодо прозорості та запобігання корупції

Всі ці вимоги відображені у Плані дій по Україні, Дорожній карті щодо забезпечення верховенства права. Але українськи законодавці, на жаль, ігнорують більшість конкретних вимог, віддаючи перевагу формальним правилам та крокам, які більше нагадують маркетингові кампанії. В результаті головна європейська реформа була замінена її імітацією.

Головне, на чому наполягає ЄС, — не нові закони, а реальні результати. Дисциплінарна практика має бути пропорційною: тяжкість санкції повинна відповідати тяжкості проступку. Ситуація, коли за дрібне порушення суддю звільняють, а за систематичні зловживання в кращому випадку виносять догану, є неприйнятною. Це фундамент, без якого все інше просто не триматиметься.

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