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5 червня 2026, 19:29

У Раді хочуть заборонити розголошувати справи проти політиків без дозволу суду, а за витік інформації саджати на 3 роки

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 15289, який суттєво обмежує поширення інформації про кримінальні провадження щодо топполітиків на стадії досудового розслідування.

У Раді хочуть заборонити розголошувати справи проти політиків без дозволу суду, а за витік інформації саджати на 3 роки
Фото: pixabay

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Автори документа пояснюють його появу необхідністю виконання Резолюції ПАРЄ № 2646 (2026) щодо протидії насильству та мові ворожнечі проти політичних діячів. На їхню думку, безконтрольне оприлюднення деталей слідства часто використовується як інструмент політичного тиску, дискредитації та недобросовісної конкуренції ще до винесення судового вироку.

Чинне законодавство дозволяє розголошувати матеріали справ за згодою слідчого або прокурора. Натомість новий законопроєкт пропонує запровадити спеціальний судовий контроль. До направлення обвинувального акта до суду будь-яке оприлюднення відомостей щодо Президента України, народних депутатів, членів Кабміну та керівників ЦОВВ допускатиметься виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Основні положення законопроєкту

Умови для дозволу суду: Суд зможе дозволити розголошення даних лише у разі, якщо буде доведено переважний суспільний інтерес, відсутність ризиків для слідства та загрози порушення презумпції невинуватості. В ухвалі чітко прописуватимуться дозволені обсяги, спосіб і межі оприлюднення.

Права фігурантів: Політик, щодо якого планують розголосити інформацію, матиме право висловити свої заперечення. Судову ухвалу можна буде оскаржити в апеляції та касації, а сама скарга зупинятиме її виконання. Також підозрюваному гарантують право одночасно оприлюднювати власну позицію в ЗМІ та соцмережах і рівний доступ до офіційних каналів комунікації.

Заборона на таємну співпрацю: Законопроєкт окремо забороняє залучати народних депутатів та суддів до конфіденційного співробітництва під час проведення НСРД або інших негласних форм взаємодії. Матеріали, зібрані всупереч цій нормі, визнаватимуться недопустимими доказами.

Яке покарання загрожує за порушення?

За незаконне розголошення матеріалів розслідування щодо осіб на політичних посадах без ухвали суду або з перевищенням її меж пропонують карати пробаційним наглядом або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Якщо ж таке правопорушення вчинено повторно, або якщо воно завдало істотної шкоди розслідуванню чи було цілеспрямовано спрямоване на формування у суспільстві уявлення про винуватість політика до вироку суду, кримінальна відповідальність посилюється: фігурантам загрожуватиме обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+15
Aleksandr09
Aleksandr09
5 червня 2026, 19:38
#
Було цілеспрямовано спрямоване на формування у суспільстві уявлення про винуватість політика до вироку суду" — ору))
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