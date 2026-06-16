Вступление Украины в ЕС: открыт первый и самый важный переговорный кластер

15 июня 2026 года в Люксембурге в ходе второй межправительственной конференции между Украиной и Европейским Союзом официально открыли переговорный Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Украина также официально приняла бенчмарки (условия), определенные Европейским Союзом для дальнейшего продвижения переговоров. Об этом говорится на сайте Правительственного портала.

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Что означает Кластер 1

Кластер 1 является определяющим на протяжении всего переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, ведь его открывают первым и закрывают последним, а выполнение промежуточных бенчмарков по разделам 23 «Судебная власть и фундаментальные права» и 24 «Юстиция, свобода и безопасность» необходимо для временного закрытия всех остальных переговорных разделов.

Главный переговорщик, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, назвал открытие Кластера 1 историческим моментом как для Украины, так и для Европейского Союза.

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«Сегодня мы официально открыли первый Кластер, одновременно — новую главу истории, которую пишем совместно. Европейский Союз послал мощный сигнал о необратимости нашего общего будущего», — подчеркнул он.

Тарас Качка выразил благодарность государствам-членам и институтам ЕС за поддержку Украины, а также отметил лидерство и настойчивую работу Республики Кипр во время председательства в Совете Е С , благодаря которым удалось сохранить динамику переговорного процесса и достичь сегодняшнего результата.

Украина подтвердила, что принимает acquis Европейского Союза (право ЕС) в его действующей редакции и в том виде, в котором оно будет развиваться до момента вступления страны в ЕС. Украина также подтвердила, что не просит никаких специальных условий, исключений или переходных периодов в рамках Кластера 1. Вице-премьер-министр подчеркнул, что наше государство остается приверженным подходу, основанному на заслугах, согласно которому прогресс в переговорах должен определяться результатами внедренных реформ.

Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает реализацию глубоких демократических преобразований. Для открытия Кластера «Основы процесса вступления в ЕС» Правительство Украины приняло и реализует три стратегические дорожные карты — в сфере верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов, а также План действий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Во время конференции Украина подтвердила приверженность осуществлению дальнейших реформ в следующих сферах:

верховенство права и независимость судебной системы;

борьба с коррупцией и укрепление независимых антикоррупционных институтов;

функционирование демократических институтов и вовлечение гражданского общества;

реформа государственного управления;

защита фундаментальных прав и свобод человека;

юстиция, свобода и безопасность;

развитие рыночной экономики и обеспечение макрофинансовой стабильности;

прозрачность государственных закупок;

статистика и финансовый контроль.

По словам Тараса Качки, Кластер 1 — это не просто техническое требование переговорного процесса, а комплексная программа модернизации украинского государства.

«Эти реформы нужны прежде всего Украине и ее гражданам. Они укрепляют верховенство права, повышают качество государственного управления, снижают риски коррупции и недоверия, делают государство более предсказуемым для граждан, надежным для партнеров и понятным для бизнеса, что также важно в процессе восстановления страны и привлечения инвестиций», — подчеркнул он.

Украинская сторона также заявила о намерении подавать целевые предложения по ускоренной секторальной интеграции в отдельные политики и программы ЕС, чтобы прогресс реформ сопровождался постепенным расширением участия Украины в европейских механизмах.

Подводя итоги, Тарас Качка подчеркнул приверженность Украины выполнить все определенные бенчмарки в кратчайшие сроки.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что Украина ожидает открытия всех остальных переговорных кластеров без промедлений летом этого года, ведь все необходимые предпосылки выполнены, что было подтверждено Европейской Комиссией.

Заместитель министра по европейским делам Республики Кипр Марилена Рауна подчеркнула, что будущее Украины — в Европейском Союзе, и отметила, что ЕС будет продолжать безоговорочно поддерживать Украину на пути к достижению справедливого мира и продвижению к членству в Евросоюзе.

Со своей стороны, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что, несмотря на полномасштабную российскую агрессию, значительные человеческие и экономические потери, разрушение культурного наследия, Украина сохранила неизменную приверженность европейскому курсу и продолжила внедрять необходимые реформы. По ее словам, прогресс, достигнутый Украиной на пути к открытию Кластера 1, демонстрирует зрелость ее институтов и приверженность принципам, лежащим в основе всего Европейского Союза.