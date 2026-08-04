Українцям пояснили, як отримати безоплатну правову допомогу за кордоном: покрокова інструкція

З 1 серпня 2026 року для України набула чинності Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя, укладена в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Вона спрощує отримання безоплатної правничої допомоги, судових документів і виконання судових рішень в інших країнах. Як скористатися новими можливостями, пояснили в Міністерстві юстиції.

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Конвенція насамперед стане у пригоді українцям, яким потрібно захистити свої права в цивільних, сімейних, спадкових, майнових або господарських спорах за межами країни. Замість самостійного пошуку адвокатів чи державних органів за кордоном людина може звернутися через український Мін'юст, який передасть документи компетентним органам іншої держави.

Які можливості відкриває Конвенція

Після набрання чинності документа українці можуть:

отримати допомогу для участі в судовому процесі за кордоном;

подати звернення через Міністерство юстиції України без необхідності самостійно контактувати з іноземними органами;

отримати окремі судові документи або копії рішень;

звернутися щодо виконання рішення про стягнення судових витрат в іншій державі;

скористатися передбаченими Конвенцією гарантіями під час участі у справі як свідок або експерт.

Скористатися цими механізмами можуть громадяни держав-учасниць Конвенції, особи, які постійно проживають у таких країнах, а в окремих випадках — і ті, хто раніше мав там постійне місце проживання.

Для українців, які через війну перебувають за кордоном, це означає простіший доступ до системи юридичної допомоги в багатьох європейських країнах.

Як подати документи

Процедура звернення складається з кількох етапів:

визначити країну, де розглядатиметься справа;

заповнити відповідний формуляр і підготувати документи, які підтверджують обставини справи та фінансовий стан;

подати пакет документів до Міністерства юстиції України;

після перевірки Мін'юст передасть звернення компетентному органу іншої держави;

дочекатися рішення іноземного органу та повідомлення про результати розгляду.

Документи подаються мовою держави, до якої надсилається звернення, або разом із перекладом. При цьому консульська легалізація чи апостиль для документів, які передаються за процедурою Конвенції, не потрібні.

У яких країнах діє Конвенція

Наразі українці можуть скористатися механізмами Конвенції у 28 державах:

Країни Центральної та Східної Європи: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина (її немає), Румунія, Болгарія, Хорватія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Албанія; Країни Північної та Західної Європи: Нідерланди, Люксембург, Франція, Швейцарія, Швеція, Фінляндія; Країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія; Країни Південної Європи: Іспанія, Мальта, Кіпр Інші учасники Конвенції: Казахстан, Бразилія, Коста-Ріка і Білорусь.

Як вже повідомляв Мінфін, Україна також зробила застереження до одного з положень Конвенції. Воно передбачає, що за відсутності взаємності така допомога не надаватиметься громадянам держави-агресора, які проживають на території держав-учасниць.