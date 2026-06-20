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20 червня 2026, 17:52

Хто фінансує Україну: головні донори та обсяги допомоги під час війни

Під час повномасштабної війни Європейський союз став головним «фінансовим тилом» України. Станом на 2026 рік саме від європейської допомоги залежить фінансування більшості державних витрат, окрім оборонних. Про це повідомляє 24tv.ua

Під час повномасштабної війни Європейський союз став головним «фінансовим тилом» України.

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Ключові джерела фінансової та гуманітарної допомоги ЄС

За даними Єврокомісії, загальна підтримка від ЄС та країн-членів перевищила 200 млрд євро. З них понад 104,6 млрд євро — це безпосередньо фінансова, економічна та гуманітарна допомога:

  • Макрофінансова допомога: 43,3 млрд євро.

  • Механізм Ukraine Facility: 36,8 млрд євро.

  • Підтримка від окремих держав-членів ЄС: 15 млрд євро.

  • Інші види підтримки (включно з технічною): 3,9 млрд євро.

  • Займи та гарантії (ЄІБ, ЄБРР): 2,8 млрд євро.

  • Гуманітарна допомога: 1,4 млрд євро.

  • Двостороннє співробітництво: 1,2 млрд євро.

Окремо країни ЄС спрямували 75,2 млрд євро на пряму військову допомогу та 17 млрд євро на підтримку українців, що перебувають у Європі.

Хто надає найбільшу допомогу (лідери серед країн)

Окрім загальноєвропейських програм, значну роль відіграють прямі внески окремих держав. Найбільші обсяги фінансової підтримки (за даними Мінфіну) надійшли від:

  1. Німеччина: надала 1,68 млрд доларів США (переважно у формі грантів).
  2. Франція: виділила 437 млн доларів США у вигляді пільгових кредитів.
  3. Італія: надала більше 300 млн доларів США гуманітарної допомоги

Також вагомі обсяги допомоги надають Нідерланди, Японія, Велика Британія та інші партнери в межах міжнародних коаліцій.

Прогнози на 2026−2027 роки

Бюджет України на 2026 рік виглядає так: загальні витрати сягнули близько 4,8 трлн грн, доходи — лише 2,9 трлн грн.

Дефіцит покривається за рахунок:

  • Ukraine Support Loan: новий інструмент обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки, з яких близько 30 млрд євро підуть на підтримку бюджету.

  • Доходи від заморожених активів РФ: залучення коштів для забезпечення кредитування України.

  • Транші за реформи: Євросоюз продовжує виділяти гроші поетапно, вимагаючи виконання конкретних кроків (наприклад, судової реформи).

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Але міжнародна підтримка — це не безкоштовний та не нескінчений ресурс. Затримки у виконанні реформ вже майже призвели до призупинення частини траншів (близько 680 млн євро) і тільки наполегливість уряду України врятувала ситуацію.

Тому для України критично важливо дотримуватися узгодженого графіку реформ, щоб зберегти ритмічність надходжень та фінансову стабільність під час війни.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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