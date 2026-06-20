США можуть спрямувати заморожені російські активи на озброєння України

У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт SABER, який має всі шанси змінити підхід до фінансування оборонних потреб України. Документ, розроблений спільно демократами та республіканцями, пропонує механізм використання заморожених російських суверенних активів безпосередньо для закупівлі зброї та військової техніки. Про це виданню Укрінформ повідомила Ольга Стефанішина.

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Законопроєкт отримав назву SABER, що розшифровується як «Про конфісковані активи для закупівлі військового обладнання та підтримки боєготовності». Посол України у США Ольга Стефанішина вже назвала цю ініціативу вкрай важливою. Вона пояснила, що на відміну від попередніх ініціатив, які переважно стосувалися відбудови та гуманітарних питань, SABER фокусується саме на зміцненні нашої обороноздатності.

Це логічне продовження роботи, розпочатої законом REPO. Якщо попередні акти тільки створювали юридичну базу для конфіскації, то нинішній проєкт прописує модель використання цих коштів. Для Вашингтона це прагматичний спосіб посилити безпекову допомогу Україні, не створюючи додаткового фінансового тиску на американських платників податків.

У поточних політичних реаліях США такий підхід знаходить підтримку в обох таборах Капітолійського пагорба.

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Документ представили впливові сенатори: Тім Кейн, Кріс Кунс, Шелдон Вайтгаус (демократи), а також Джон Корнін, Роджер Вікер та Чак Ґрасслі (республіканці). Двопартійна підтримка свідчить, що питання використання російських грошей стало предметом загальнонаціонального консенсусу.

На сьогодні чинний закон REPO вже дозволяє вилучати російські активи, але виключно для компенсацій постраждалим та відновлення інфраструктури. Проте SABER додасть можливість інвестувати ці ресурси у виробництво та закупівлю сучасних озброєнь.

Ольга Стефанішина розповіла, що дискусія в Конгресі вже перейшла від теоретичних суперечок до обговорення практичних кроків. У найближчий час ми побачимо, наскільки швидко цей законопроєкт зможе пройти шлях від схвалення сенаторів до підпису президента.

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