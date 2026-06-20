Японія вперше за 47 років підвищує вартість віз: одразу в п'ять разів

Одноразова туристична віза зросте з 3 000 до 15 000 єн (з $19 до $93). Багаторазова подорожчає вдвічі більше: з 6 000 до 30 000 єн, тобто з $38 до близько $186. Зростання — п'ятикратне в обох випадках.

Причиною такого рішення японський уряд називає інфляцію та тривале ослаблення єни, через яке місцеві візові збори давно стали одними з найдешевших серед розвинених країн. Підвищення має наблизити японські тарифи до рівня інших держав «Великої сімки».

Глава японського МЗС Тосімідзу Мотегі запевнив, що влада не очікує суттєвого скорочення туристичного потоку через нові ціни. Японія в останні роки приймає рекордну кількість іноземних гостей, тому попит навряд чи впаде виключно через здорожчання віз.

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