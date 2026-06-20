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20 червня 2026, 13:00

Мінфін заморозив видатки на оплату праці в держорганах на рівні 2026 року

У квітні 2026 року Міністерство фінансів надіслало головним розпорядникам коштів орієнтовні граничні показники видатків для підготовки Бюджетної декларації на 2027−2029 роки. Мінфін заклав мінімальні показники через те, що Верховна Рада так і не ухвалила податкові законопроєкти, які мали збільшити доходи держбюджету. Про це пише видання Liga Zakon

У квітні 2026 року Міністерство фінансів надіслало головним розпорядникам коштів орієнтовні граничні показники видатків для підготовки Бюджетної декларації на 2027−2029 роки.

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Розпорядники коштів отримали чіткі обмеження:

  1. Скорочувати захищені бюджетні програми або змінювати обсяги на оплату праці заборонено.
  2. Будь-який перерозподіл повинен погоджуватися з Мінфіном.
  3. Видатки на зарплати в більшості держорганів заморожені на рівні 2026 року.
  4. Соціальні виплати розраховуватимуться виключно на основі верифікованих даних про реальних отримувачів.
  5. Усі умовні та прогнозні категорії з бюджетних планів виключаються.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростатимуть

Попри загальну економію, мінімальна заробітна плата все ж поступово підвищуватиметься:

  • з початку 2027 року — 9 546 грн
  • з 2028 року — 10 377 грн
  • з 2029 року — 11 114 грн

Прожитковий мінімум зростатиме темпами, що на 2 відсоткові пункти перевищуватимуть прогнозну інфляцію відповідного року.

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Демографія як аргумент для скорочень

Головним чинником такої економії Мінфін називає демографічний спад. За оцінками Інституту демографії НАН, населення України може скоротитися з 45,8 млн осіб у 2010 році до 25,2 млн у 2051-му. Це відомство використовує як пряму підставу для оптимізації мереж закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту — тобто фактично для скорочення їхньої кількості.

Загалом бюджетна декларація на наступні три роки малює картину керованої економії в умовах війни: зростання соціальних стандартів мінімальне, простору для маневру у розпорядників практично немає, а скорочення держвидатків обґрунтовується як демографічною реальністю, так і браком податкових надходжень.

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Джерело: Мінфін
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