Мінімальні зарплати в Європі у 2026 році: де платять найбільше та на якому місці Україна

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 лютого 2026, 9:33

Мінімальні зарплати в Європі у 2026 році: де платять найбільше та на якому місці Україна

Рівень мінімальних виплат у Європі демонструє колосальний розрив: від понад 2 700 євро у найбагатших країнах до менш ніж 200 євро в країнах-кандидатах. Euronews Business проаналізував дані Eurostat на початок 2026 року, врахувавши не лише номінальні цифри, а й реальну купівельну спроможність.

Мінімальні зарплати в Європі у 2026 році: де платять найбільше та на якому місці Україна
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Лідери та аутсайдери

Близько 12,8 млн працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату або менше. Євростат класифікує мінімальну зарплату на три категорії: понад 1 500 євро, від 1 000 до 1 500 євро та менше 1 000 євро.

Понад 1 500 євро: беззаперечним лідером є Люксембург (2 704 євро). До топ-групи також входять Ірландія (2 391 євро), Німеччина (2 343 євро), Нідерланди (2 295 євро) та Бельгія (2 112 євро). У Францї найменша мінімальна зарплата у цій категорії — 1 823 євро.

Від 1 000 до 1 500 євро: сюди потрапили Іспанія (1 381 євро), Словенія (1 278 євро), Литва (1 153 євро), Польща (1 139 євро), Кіпр (1 088 євро), Португалія (1 073 євро), Хорватія (1 050 євро) та Греція (1 027 євро).

Менше 1 000 євро: у цій групі опинилася половина європейських країн. Найнижча «мінімалка» в ЄС у Болгарії — 620 євро. Серед країн-кандидатів ситуація ще складніша: Албанія (517 євро), Туреччина (654 євро), Молдова (319 євро). Україна замикає список із показником 173 євро.

Синім кольором на графіку позначені країни, які не входять в Європейський Союз.

В Італії, Австрії, Швеції, Данії та Фінляндії поняття загальнодержавної мінімальної зарплати відсутнє — її встановлюють через колективні договори.

Купівельна спроможність: реальна картина

Номінальні цифри часто вводять в оману через різну вартість життя. Якщо перерахувати зарплати за стандартом купівельної спроможності (purchasing power standards, PPS), розрив між країнами суттєво скорочується.

Eurostat бере номінальну зарплату в євро, застосовує до неї коефіцієнт паритету купівельної спромоожності (purchasing power parity, PPP) і отримує цифру в PPS.

PPS пропонує більш справедливе порівняння, використовуючи штучну валюту, яка відображає те, що люди насправді можуть купити в кожній країні.

Німеччина посідає перше місце за реальною цінністю зарплати (2 157 PPS), випереджаючи Люксембург.

Румунія стала «найбільшим переможцем»: за номінальною зарплатою вона на 20-му місці, але за купівельною спроможністю підіймається одразу на 12-те.

Чехія та Естонія, навпаки, найбільше втрачають у рейтингу через високі ціни всередині країни (падіння на 8 позицій).

Динаміка та причини розриву

Цікаво, що близько третини європейців не отримали підвищення мінімалки у січні 2026 року порівняно з липнем 2025-го. Найактивніше зарплати зростали у Болгарії, Угорщині та Литві (понад +11%).

Чому така різниця? Експерти Європейського інституту профспілок (ETUI) виділяють три фактори:

  • Продуктивність праці: Країни з потужним фінансовим та технологічним секторами можуть дозволити собі вищі виплати.
  • Сила профспілок: Там, де працівники мають потужний голос у переговорах, зарплати зростають швидше.
  • Економічна структура: Промислово розвинені економіки традиційно випереджають аграрні.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
RobinG
RobinG
8 лютого 2026, 10:36
#
Хоч десь ми на першому місці.)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами