Мінімальні зарплати в Європі у 2026 році: де платять найбільше та на якому місці Україна

Рівень мінімальних виплат у Європі демонструє колосальний розрив: від понад 2 700 євро у найбагатших країнах до менш ніж 200 євро в країнах-кандидатах. Euronews Business проаналізував дані Eurostat на початок 2026 року, врахувавши не лише номінальні цифри, а й реальну купівельну спроможність.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Лідери та аутсайдери

Близько 12,8 млн працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату або менше. Євростат класифікує мінімальну зарплату на три категорії: понад 1 500 євро, від 1 000 до 1 500 євро та менше 1 000 євро.

Понад 1 500 євро: беззаперечним лідером є Люксембург (2 704 євро). До топ-групи також входять Ірландія (2 391 євро), Німеччина (2 343 євро), Нідерланди (2 295 євро) та Бельгія (2 112 євро). У Францї найменша мінімальна зарплата у цій категорії — 1 823 євро.

Від 1 000 до 1 500 євро: сюди потрапили Іспанія (1 381 євро), Словенія (1 278 євро), Литва (1 153 євро), Польща (1 139 євро), Кіпр (1 088 євро), Португалія (1 073 євро), Хорватія (1 050 євро) та Греція (1 027 євро).

Менше 1 000 євро: у цій групі опинилася половина європейських країн. Найнижча «мінімалка» в ЄС у Болгарії — 620 євро. Серед країн-кандидатів ситуація ще складніша: Албанія (517 євро), Туреччина (654 євро), Молдова (319 євро). Україна замикає список із показником 173 євро.

Синім кольором на графіку позначені країни, які не входять в Європейський Союз.

В Італії, Австрії, Швеції, Данії та Фінляндії поняття загальнодержавної мінімальної зарплати відсутнє — її встановлюють через колективні договори.

Купівельна спроможність: реальна картина

Номінальні цифри часто вводять в оману через різну вартість життя. Якщо перерахувати зарплати за стандартом купівельної спроможності (purchasing power standards, PPS), розрив між країнами суттєво скорочується.

Eurostat бере номінальну зарплату в євро, застосовує до неї коефіцієнт паритету купівельної спромоожності (purchasing power parity, PPP) і отримує цифру в PPS.

PPS пропонує більш справедливе порівняння, використовуючи штучну валюту, яка відображає те, що люди насправді можуть купити в кожній країні.

Німеччина посідає перше місце за реальною цінністю зарплати (2 157 PPS), випереджаючи Люксембург.

Румунія стала «найбільшим переможцем»: за номінальною зарплатою вона на 20-му місці, але за купівельною спроможністю підіймається одразу на 12-те.

Чехія та Естонія, навпаки, найбільше втрачають у рейтингу через високі ціни всередині країни (падіння на 8 позицій).

Динаміка та причини розриву

Цікаво, що близько третини європейців не отримали підвищення мінімалки у січні 2026 року порівняно з липнем 2025-го. Найактивніше зарплати зростали у Болгарії, Угорщині та Литві (понад +11%).

Чому така різниця? Експерти Європейського інституту профспілок (ETUI) виділяють три фактори: