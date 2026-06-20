BMW скорочує 7 700 робочих місць: профспілки готуються до переговорів

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Головні причини погіршення показників, які вказані в звіті — слабкий попит у Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу та зростання логістичних витрат через наслідки війни в Ірані.

Новий генеральний директор Мілан Неделькович пообіцяв посилити структурне скорочення витрат, яке матиме одноразовий ефект уже в другій половині 2026 року. Акції BMW після цієї заяви впали майже до шестирічного мінімуму.

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Компанія розраховує скоротити глобальну чисельність персоналу до 5% до кінця 2026 року. При загальній кількості трохи менше 155 000 співробітників це означає втрату до 7 700 робочих місць. Керівництво запевняє, що скорочення відбуватимуться виключно за рахунок природного відтоку — без примусових звільнень.

Аналітики, які спілкувалися з менеджментом BMW після оголошення, не виключають скорочень персоналу саме у Європі та прискорення локалізації виробництва в Північній Америці та Китаї, де зарплатні очікування кандидатів значно нижчі. Представники робочої ради поки що не розкривають деталей, але дають зрозуміти: діалог буде непростим.

«Спочатку ми працюємо над життєздатними рішеннями через діалог та з почуттям відповідальності перед нашими працівниками», — зазначив речник ради.

На відміну від Volkswagen та Mercedes-Benz, які вже оголосили масштабні програми скорочення штатів, BMW досі уникала радикальних кроків. Утім, загальна чисельність персоналу вже дещо зменшилася у 2025 році, і ця тенденція, судячи з усього, продовжиться.

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