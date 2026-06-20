BMW Group опублікувала чергове, вже третє за три роки, попередження про можливі збитки, після чого представники профспілок оголосили про початок переговорів із керівництвом. Про це повідомив речник генеральної робочої ради компанії.
BMW скорочує 7 700 робочих місць: профспілки готуються до переговорів
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Головні причини погіршення показників, які вказані в звіті — слабкий попит у Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу та зростання логістичних витрат через наслідки війни в Ірані.
Новий генеральний директор Мілан Неделькович пообіцяв посилити структурне скорочення витрат, яке матиме одноразовий ефект уже в другій половині 2026 року. Акції BMW після цієї заяви впали майже до шестирічного мінімуму.
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Компанія розраховує скоротити глобальну чисельність персоналу до 5% до кінця 2026 року. При загальній кількості трохи менше 155 000 співробітників це означає втрату до 7 700 робочих місць. Керівництво запевняє, що скорочення відбуватимуться виключно за рахунок природного відтоку — без примусових звільнень.
Аналітики, які спілкувалися з менеджментом BMW після оголошення, не виключають скорочень персоналу саме у Європі та прискорення локалізації виробництва в Північній Америці та Китаї, де зарплатні очікування кандидатів значно нижчі. Представники робочої ради поки що не розкривають деталей, але дають зрозуміти: діалог буде непростим.
«Спочатку ми працюємо над життєздатними рішеннями через діалог та з почуттям відповідальності перед нашими працівниками», — зазначив речник ради.
На відміну від Volkswagen та Mercedes-Benz, які вже оголосили масштабні програми скорочення штатів, BMW досі уникала радикальних кроків. Утім, загальна чисельність персоналу вже дещо зменшилася у 2025 році, і ця тенденція, судячи з усього, продовжиться.
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