24 лютого 2026, 14:54

Німецькі автогіганти під загрозою: BMW, Mercedes та Volkswagen можуть «не дожити» до 2030 року

Три стовпи німецького автопрому — BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen — ризикують припинити своє існування у нинішньому вигляді вже до кінця цього десятиліття. Про це заявив німецький економіст Моріц Шуларік, президент Кільського інституту світової економіки Кіля, повідомляє Hibridos y Electricos.

Німецькі автогіганти під загрозою: BMW, Mercedes та Volkswagen можуть «не дожити» до 2030 року

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Три вершники «автомобільного апокаліпсису»

Шуларік стверджує, що індустрія переживає найбільш радикальну трансформацію за останні 100 років. Традиційна німецька інженерія більше не є гарантією виживання.

За словами економіста, поєднання електрифікації, цифровізації та глобальної конкуренції призводить до переосмислення автомобільної промисловості. Це триватиме ще кілька років, поки до 2030 року багато компаній не втратять усталені конкурентні переваги, якими вони користувалися роками.

Серед багатьох сфер основними революційними моментами будуть розвиток програмного забезпечення, розширення штучного інтелекту та автономне водіння.

Головними викликами стали:

  • Цифровізація та софт: сучасний автомобіль — це «комп'ютер на колесах». Німецькі компанії наразі програють у розробці власного програмного забезпечення та інтеграції штучного інтелекту.
  • Китайська експансія: конкуренти з Азії мають значно вищу технологічну гнучкість і вже випереджають німців у сегменті електромобілів (EV).
  • Зміна моделі бізнесу: ринок переходить від продажу заліза до надання мобільності як цифрового сервісу.

«Ми більше не змагаємося за те, хто зробить кращий двигун. Ми змагаємося за те, хто інтегрує технології, які визначать мобільність майбутнього», — наголосив Шуларік.

«Рішення Volvo» як єдиний шлях?

Економіст припускає, що німецькі бренди можуть повторити долю шведської компанії Volvo, яка після переходу під контроль китайського гіганта Geely змогла успішно адаптуватися до нових реалій. Це натяк на те, що німецькі марки можуть втратити незалежність або радикально змінити структуру власності, щоб отримати доступ до азійських технологій.

Реакція індустрії

Заява Шуларіка викликала хвилю обурення в Німеччині.

Гільдегард Мюллер, президент Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA), назвала ці прогнози «абсурдними», хоча й визнала проблеми з високими цінами на енергоносії.

Джем Оздемір (партія «Зелених») відкинув ідею переходу Mercedes-Benz під іноземний контроль, але закликав компанії до негайної модернізації.

Світло в кінці тунелю

Попри похмурий прогноз, Шуларік бачить надію в нових проєктах. Зокрема, Volkswagen готує до випуску модель ID. Polo, яка має стати «хітом» завдяки високому рівню софту та доступній ціні. Разом із конкурентами, як-от оновлений Renault Twingo, ці автівки можуть стати шансом Європи наздогнати лідерів ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
