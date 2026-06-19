Криптобіржа WhiteBIT отримала ліцензію MiCA в Австрії та запустить окрему платформу для ЄС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2026, 19:37

Криптобіржа WhiteBIT отримала ліцензію MiCA в Австрії та запустить окрему платформу для ЄС

Компанія WB-Shield Innovations GmbH, яка працює під брендом WhiteBIT EU, отримала авторизацію відповідно до Регламенту ЄС про ринки криптоактивів (MiCA). Ліцензію європейського зразка видало Австрійське управління фінансового ринку (FMA). Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Криптобіржа WhiteBIT отримала ліцензію MiCA в Австрії та запустить окрему платформу для ЄС
Фото: facebook.com/whitebit

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Завдяки отриманню ліцензії MiCA, WhiteBIT EU зможе надавати регульовані послуги, пов’язані з цифровими активами, роздрібним та інституційним клієнтам на території країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), за винятком Мальти.

Перехід на нові правила

Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) створює єдину нормативну базу в межах Європейського Союзу для криптопровайдерів. Документ встановлює жорсткі вимоги щодо корпоративного управління, фінансової прозорості, захисту прав споживачів та запобігання маніпуляціям на ринку.

Оскільки Австрія відома високими стандартами фінансового нагляду, успішне проходження місцевої регуляторної оцінки дозволить компанії використовувати процедуру паспортизації ліцензії для масштабування діяльності на інші європейські країни.

Читайте також: Binance під загрозою: біржа може не отримати ліцензію MiCA в ЄС

Запуск окремого майданчика для європейців

У межах адаптації до нових регуляторних вимог ЄС, біржа готується запустити whitebit.eu — окрему платформу, розроблену спеціально для користувачів із країн ЄЕЗ.

«Платформа стане регульованим центром діяльності WhiteBIT на європейському ринку та працюватиме відповідно до вимог MiCA, забезпечуючи доступ до продуктів і сервісів компанії на всій території ЄЕЗ», — йдеться у повідомленні.

Наразі на сайті вже відкрито реєстрацію заявок для користувачів, які бажають отримати доступ до нової платформи в числі перших.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2025 року WhiteBIT виходить на ринок США. Компанія оголосила про запуск WhiteBIT US як повністю незалежної операційної структури.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами