Криптобіржа WhiteBIT отримала ліцензію MiCA в Австрії та запустить окрему платформу для ЄС

Компанія WB-Shield Innovations GmbH, яка працює під брендом WhiteBIT EU, отримала авторизацію відповідно до Регламенту ЄС про ринки криптоактивів (MiCA). Ліцензію європейського зразка видало Австрійське управління фінансового ринку (FMA). Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

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Завдяки отриманню ліцензії MiCA, WhiteBIT EU зможе надавати регульовані послуги, пов’язані з цифровими активами, роздрібним та інституційним клієнтам на території країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), за винятком Мальти.

Перехід на нові правила

Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) створює єдину нормативну базу в межах Європейського Союзу для криптопровайдерів. Документ встановлює жорсткі вимоги щодо корпоративного управління, фінансової прозорості, захисту прав споживачів та запобігання маніпуляціям на ринку.

Оскільки Австрія відома високими стандартами фінансового нагляду, успішне проходження місцевої регуляторної оцінки дозволить компанії використовувати процедуру паспортизації ліцензії для масштабування діяльності на інші європейські країни.

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Запуск окремого майданчика для європейців

У межах адаптації до нових регуляторних вимог ЄС, біржа готується запустити whitebit.eu — окрему платформу, розроблену спеціально для користувачів із країн ЄЕЗ.

«Платформа стане регульованим центром діяльності WhiteBIT на європейському ринку та працюватиме відповідно до вимог MiCA, забезпечуючи доступ до продуктів і сервісів компанії на всій території ЄЕЗ», — йдеться у повідомленні.

Наразі на сайті вже відкрито реєстрацію заявок для користувачів, які бажають отримати доступ до нової платформи в числі перших.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2025 року WhiteBIT виходить на ринок США. Компанія оголосила про запуск WhiteBIT US як повністю незалежної операційної структури.