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17 червня 2026, 9:55

Binance під загрозою: біржа може не отримати ліцензію MiCA в ЄС

Криптовалютна біржа Binance ризикує не отримати ліцензію за регламентом Markets in Crypto-Assets (MiCA), що може позбавити компанію права надавати послуги клієнтам у країнах Європейського Союзу вже з початку липня 2026 року. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

Криптовалютна біржа Binance ризикує не отримати ліцензію за регламентом Markets in Crypto-Assets (MiCA), що може позбавити компанію права надавати послуги клієнтам у країнах Європейського Союзу вже з початку липня 2026 року.

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Що відомо

За інформацією співрозмовників, заявка Binance, подана до Комісії з ринку капіталу Греції (HCMC), ймовірно, буде відхилена.

Згідно з вимогами регламенту MiCA, усі криптовалютні компанії, які планують працювати на території ЄС, повинні отримати відповідну ліцензію до кінця червня 2026 року. Без неї платформи не зможуть легально надавати послуги користувачам у країнах блоку.

Представник HCMC відмовився коментувати заявку Binance, пославшись на правила конфіденційності.

Позиція Binance

У коментарі редакції Incrypted представники Binance заявили, що компанія продовжує співпрацювати з європейськими регуляторами та вважає, що виконала всі вимоги для отримання ліцензії.

За словами біржі, протягом останніх 18 місяців вона конструктивно взаємодіяла з регуляторами в межах процедури подання заявки до HCMC.

У Binance також зазначили, що, за їхнім розумінням, грецький регулятор завершив розгляд документів, визнав заявку такою, що відповідає вимогам MiCA, та передав її на розгляд в Європейське управління з цінних паперів і ринків. Компанія очікує, що питання авторизації можуть розглянути на одному з найближчих засідань Ради.

«Ми залишаємося відданими Європі та готові працювати в межах справедливої, передбачуваної та справді гармонізованої регуляторної рамки MiCA. Чітке й послідовне регулювання є необхідним для користувачів, для індустрії та для конкурентоспроможності Європи у сфері цифрових активів», — заявили в Binance.

У Reuters підкреслили, що у разі відмови Binance не зможе продовжити роботу на території Європейського Союзу після набрання чинності новими вимогами MiCA на початку липня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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