WhiteBIT виходить на ринок США, криптофонди повернулися до зростання: що нового

WhiteBIT розпочинає роботу в США

Криптовалютна біржа WhiteBIT, заснована українською командою, здійснила важливий стратегічний крок, офіційно вийшовши на ринок Сполучених Штатів Америки. Компанія оголосила про запуск WhiteBIT US як повністю незалежної операційної структури. Про це редакції Incrypted повідомили представники платформи.

Цей вихід на американський ринок, який вважається світовим еталоном регулювання, підкреслює глобальний статус українських ІТ-компаній.

«Цей стратегічний крок… підтверджує статус українських ІТ-компаній як гравців світового масштабу», — зазначили у команді WhiteBIT.

WhiteBIT US вже отримала необхідні операційні ліцензії та відкрила свою штаб-квартиру в Нью-Йорку, а також мережу представництв у різних регіонах. У планах компанії — обслуговування користувачів у всіх 50 штатах.

Засновник і СЕО WhiteBIT Володимир Носов пояснив причини виходу на американський ринок не лише бажанням масштабуватися.

«Наше рішення вийти на ринок США продиктоване не лише бажанням масштабуватися, а й проактивним підходом країни до криптоіндустрії та її політикою залучення технологічних компаній», — заявив Володимир Носов.

Sony Bank готується випустити доларовий стейблкоїн у США до 2026 року

Sony Bank, дочірня компанія японського технологічного гіганта Sony Group, має намір вийти на ринок цифрових активів зі своїм власним стейблкоїном. За інформацією Nikkei, запуск токена, прив'язаного до долара США, заплановано на 2026 фінансовий рік.

Основним призначенням нового стейблкоїна стане спрощення та здешевлення оплати цифрового контенту в межах масштабної екосистеми Sony. Зокрема, токен використовуватиметься для транзакцій, пов'язаних із:

Відеоіграми

Аніме

Іншим цифровим контентом

Ключова перевага впровадження стейблкоїна, за задумом розробників, полягає у значному зниженні платіжних комісій. Наразі ці комісії стягуються традиційними кредитними компаніями при використанні класичних карткових інструментів. Перехід на блокчейн-платежі дозволить оптимізувати ці витрати для користувачів та платформи.

Цей крок підкреслює прагнення Sony Group інтегрувати фінансові технології нового покоління у свій основний розважальний бізнес.

Біткоїн та Ethereum закрили листопад із помітним падінням, повторюючи динаміку 2018 року

Листопад 2025 року став винятково складним місяцем для провідних криптовалют, біткоїна та Ethereum, які продемонстрували значне зниження, нагадуючи динаміку падіння кінця 2018 року.

Перша криптовалюта завершила листопад падінням на 17,67%. Це падіння продовжило негативний тренд, що розпочався минулого місяця, і стало найгіршим листопадовим показником для активу за останні роки, поступаючись лише показникам 2018 року, коли падіння було ще глибшим.

На момент написання цієї новини, біткоїн торгувався на рівні $86 750.

Ethereum також продемонстрував значну негативну динаміку, закривши місяць зі зниженням на 18,78% (у вихідному тексті згадується 22,38%, але подальше уточнення про 18,78% використано як основне). Для ETH це стало третім поспіль місяцем, завершеним «у червоній зоні».

Це падіння є особливо нетиповим, оскільки історично для другої за капіталізацією криптовалюти листопад частіше закінчувався зростанням. Таким чином, результат 2025 року значно вплинув на довгострокову статистику.

На момент написання новини вартість Ethereum становила $2 795.

Криптофонди повернулися до зростання: Залучено понад $1 мільярд після місяця відтоків

Криптовалютні інвестиційні продукти успішно перервали тривалу смугу невдач, зафіксувавши значний чистий приплив коштів у розмірі $1,07 млрд за тиждень з 21 по 28 листопада. Цей результат є особливо вагомим, оскільки він зупинив чотиритижневу серію відтоків, загальний обсяг яких сягав $5,7 млрд, як свідчить звіт CoinShares.

Позитивний поворот на ринку аналітики пов'язують із коментарями члена ФРС Джона Вільямса про «стримувальну» монетарну політику. Це посилило очікування ринку на можливе зниження ключової ставки вже у грудні.

Незважаючи на низьку активність торгів ($24 млрд проти $56 млрд тижнем раніше) через День подяки, левову частку припливу — $994 млн — забезпечили інвестори зі США. Позитивну динаміку також показали Канада ($97,6 млн) та Швейцарія ($24,6 млн), тоді як Німеччина зафіксувала помітний відтік у $55,5 млн.

Біткоїн: Продукти на базі BTC залучили $461 млн. Інвестори також припиняють робити ставки на падіння, вивівши $1,9 млн із шорт-інструментів.

Ethereum: Актив залучив $308 млн, що відображає загальне покращення ринкових настроїв.

XRP: Продукти на базі XRP встановили рекорд, зафіксувавши тижневий притік у $289 млн. Зростання інтересу зумовлене нещодавнім запуском ETF у США. За останні шість тижнів актив залучив кошти, еквівалентні 29% активів під управлінням (AUM).

Cardano (ADA): Продукти на основі цієї монети зазнали відтоку в $19,3 млн, що становить 23% від їхнього AUM.

Спотові біржові фонди на базі Solana також показали чистий приплив у розмірі $5,37 млн 28 листопада. Лідерами тут стали фонд GSOL від Grayscale ($4,33 млн) та FSOL від Fidelity ($2,42 млн). Загальний обсяг AUM Solana-ETF становить $888,25 млн.

Варто відзначити високу стабільність інструментів на базі XRP: притоки капіталу в ці фонди не припиняються вже дев'яту торгову сесію поспіль.