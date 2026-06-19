30 гривень — не межа: проїзд у київському метро може подорожчати ще більше через нові вагони

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2026, 14:25

30 гривень — не межа: проїзд у київському метро може подорожчати ще більше через нові вагони

Київська міська рада підтримала рішення про залучення кредиту у розмірі 150 мільйонів євро, які спрямують на модернізацію інфраструктури підземки та закупівлю 50 нових вагонів. Голова фракції «Слуга народу» в Київраді Андрій Вітренко в ефірі Новини.LIVE заявив, що нові боргові зобов'язання міста закладуть у тариф, через що вартість проїзду для киян зросте навіть вище за плановані 30 гривень.

30 гривень — не межа: проїзд у київському метро може подорожчати ще більше через нові вагони
Фото: facebook.com/kyivmetro

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Новий кредит підніме тариф вище 30 гривень?

Вітренко зазначив, що його політсила виступила проти цього рішення через фінансові ризики для пасажирів.

За його словами, закладені КМДА плани підвищити вартість поїздки до 30 гривень — це не межа, оскільки витрати на обслуговування європейського кредиту згодом перекладуть на плечі містян.

«Наступним кроком, після 30 гривень, буде ще включення цієї модернізації в тариф на Київський метрополітен. Тож проїзд може подорожчати ще сильніше, особливо в підземці», — попередив Вітренко.

Депутат також додав, що під час важкої ситуації в енергетиці закупівля вагонів є «несвоєчасною», адже наразі столиця мала б фокусуватися на посиленні енергостійкості. Крім того, він закликав залучити до контролю закупівель незалежних експертів, щоб уникнути монополізації ринку постачальниками та заниження витрат на подальший сервіс техніки.

Удар по кишенях

Зі свого боку, депутат від «Європейської Солідарності» Леонід Ємець наголосив, що стрімке зростання вартості проїзду стане критичним ударом по бюджетах звичайних киян, які щодня їздять на роботу.

За розрахунками депутата, якщо людина користується метрополітеном бодай кілька разів на день, сумарні витрати на транспорт можуть зрости до десятків тисяч гривень.

«Це від 23 до 46 тисяч гривень на рік лише на метро», — підрахував Ємець.

Він підкреслив, що найбільше постраждають працівники бюджетної сфери — медики, вчителі та соціальні службовці, для яких підземка є основним способом пересування. Для них нові тарифи означатимуть втрату двох або трьох місячних окладів на рік. Тобто людям доведеться віддавати третину заробленого лише за можливість доїхати до робочого місця.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Київська міська державна адміністрація оприлюднила економічне обгрунтування планованого підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті столиці до 30 гривень за одну поїздку.

Раніше у київському метро повністю відмовилися від кас із готівкою — з 28 квітня 2026 року закрили останні три пункти продажу квитків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
19 червня 2026, 14:34
#
Та без проблем, а може влада зафіксувати так само вартість оренди, іпотеки, продуктів харчування і зафіксувати ще підняття всім без виключення працівникам зарплати на одну тисячу гривень щомісяця? Просто якщо ні, то всі ці фіксації перефіксації і підвищення тарифів і оплат закінчитися можуть трохи не так як хочеться нафронтникам у владі.
+
+12
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
19 червня 2026, 14:37
#
Звісно закупівля вагонів наразі є неактуальною, але на них зручніше можна завищити бюджет і через фірми прокладки по корупційних тендерах вивести в офшори гроші, це вже всі і так прекрасно розуміють, тут нічого нового, ви головне воюйте там собі подовше, а ми тут будемо гроші пилити, і податки вам піднімемо, бо нам мало, все, вільні, воюйте собі там далі, холопи.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
19 червня 2026, 15:01
#
Прокинувся? Ти ж скакав за цих олігархів, тепер жалієшся? Привикай платити по європейськи. а то позвикали нашару їздити!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Tatyana58 и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами