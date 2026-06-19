30 гривень — не межа: проїзд у київському метро може подорожчати ще більше через нові вагони

Київська міська рада підтримала рішення про залучення кредиту у розмірі 150 мільйонів євро , які спрямують на модернізацію інфраструктури підземки та закупівлю 50 нових вагонів. Голова фракції «Слуга народу» в Київраді Андрій Вітренко в ефірі Новини.LIVE заявив, що нові боргові зобов'язання міста закладуть у тариф, через що вартість проїзду для киян зросте навіть вище за плановані 30 гривень.

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Новий кредит підніме тариф вище 30 гривень?

Вітренко зазначив, що його політсила виступила проти цього рішення через фінансові ризики для пасажирів.

За його словами, закладені КМДА плани підвищити вартість поїздки до 30 гривень — це не межа, оскільки витрати на обслуговування європейського кредиту згодом перекладуть на плечі містян.

«Наступним кроком, після 30 гривень, буде ще включення цієї модернізації в тариф на Київський метрополітен. Тож проїзд може подорожчати ще сильніше, особливо в підземці», — попередив Вітренко.

Депутат також додав, що під час важкої ситуації в енергетиці закупівля вагонів є «несвоєчасною», адже наразі столиця мала б фокусуватися на посиленні енергостійкості. Крім того, він закликав залучити до контролю закупівель незалежних експертів, щоб уникнути монополізації ринку постачальниками та заниження витрат на подальший сервіс техніки.

Удар по кишенях

Зі свого боку, депутат від «Європейської Солідарності» Леонід Ємець наголосив, що стрімке зростання вартості проїзду стане критичним ударом по бюджетах звичайних киян, які щодня їздять на роботу.

За розрахунками депутата, якщо людина користується метрополітеном бодай кілька разів на день, сумарні витрати на транспорт можуть зрости до десятків тисяч гривень.

«Це від 23 до 46 тисяч гривень на рік лише на метро», — підрахував Ємець.

Він підкреслив, що найбільше постраждають працівники бюджетної сфери — медики, вчителі та соціальні службовці, для яких підземка є основним способом пересування. Для них нові тарифи означатимуть втрату двох або трьох місячних окладів на рік. Тобто людям доведеться віддавати третину заробленого лише за можливість доїхати до робочого місця.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Київська міська державна адміністрація оприлюднила економічне обгрунтування планованого підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті столиці до 30 гривень за одну поїздку.

Раніше у київському метро повністю відмовилися від кас із готівкою — з 28 квітня 2026 року закрили останні три пункти продажу квитків.