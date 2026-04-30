У київському метро повністю відмовилися від кас із готівкою — з 28 квітня закрили останні три пункти продажу квитків. Про це йдеться в оголошеннях на станціях, пише Кошт.

Про які станції йде мова

Йдеться про каси на станціях «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі». Відтепер придбати поїздку можна лише безготівково — через застосунок «Київ Цифровий», на турнікетах банківською карткою або за допомогою Google Pay/Apple Pay.

Оплатити проїзд готівкою все ще можливо, але тільки через спеціальні термінали «Київ Цифровий», встановлені у вестибюлях станцій.