Економіка України скоротилася на 0,6% у першому кварталі: НБУ назвав причини та дав прогноз

У першому кварталі 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився на 0,6% у річному вимірі (р/р). Порівняно з попереднім кварталом падіння становило 0,7% із урахуванням сезонного фактора. Про це свідчать дані Держстату, які прокоментував Національний банк України.

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За даними регулятора, така динаміка зумовлювалася дефіцитом електроенергії через руйнування інфраструктури з огляду на масштабні російські атаки, низькими видатками бюджету на тлі затримок із зовнішнім фінансуванням, а також аномально холодною погодою.

Найбільших втрат економіка зазнала у першій половині кварталу, тоді як надалі ситуація в енергосистемі поступово поліпшилася завдяки теплішій погоді та частковому відновленню потужностей.

Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися незначно нижчими за попередню оцінку Держстату, враховану в Інфляційному звіті Національного банку за квітень 2026 року (-0,5% р/р).

Від'ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП розширився

Зростання фізичних обсягів імпорту прискорилося до 15,6% р/р в умовах подальшого розширення попиту на окрему продукцію машинобудування, розмитнення природного газу, активного ввезення енергетичного обладнання та збільшення закупівель нафтопродуктів на тлі енергодефіциту. Крім того, збільшився імпорт сільськогосподарської техніки та товарів проміжного споживання в межах підготовки до весняної посівної кампанії.

Зростання фізичних обсягів експорту відновилося (1% р/р) насамперед завдяки нарощуванню експорту кукурудзи та олії, проте його темпи суттєво відставали від зростання імпорту. Як наслідок, від'ємний внесок чистого експорту в зміну реального ВВП розширився порівняно з попереднім кварталом до 8 відсоткових пунктів (в. п.).

Інвестиційна активність знизилася

Валове нагромадження основного капіталу в річному вимірі скоротилося на 7,9% р/р, що сформувало від'ємний внесок у зміну реального ВВП на рівні 1,5 в. п. Низька інвестиційна активність зумовлювалася скороченням капітальних видатків бюджету (на 33,6% р/р) на тлі обмеженості бюджетних ресурсів, а також несприятливими погодними умовами.

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Внутрішній попит залишався стійким, що стримувало зниження ВВП

Приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зміну реального ВВП — на рівні 7 в. п. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств збільшилися на 11% на тлі подальшого зростання заробітних плат як у приватному, так і в державному секторах.

Водночас в умовах відносно жорсткої фіскальної політики споживання сектору державного управління скоротилося на 1,6%, згенерувавши від'ємний внесок у зміну ВВП на рівні 0,6 в. п.

Економічні результати за видами діяльності були нерівномірним

Значний дефіцит електроенергії та регулярні атаки росії на об'єкти інфраструктури України гальмували виробничу активність у низці галузей. Попри поступове поліпшення ситуації наприкінці кварталу валова додана вартість (ВДВ) енергетичного сектору скоротилася на 15,2% р/р.

Постійні атаки на логістичну інфраструктуру призвели й до подальшого падіння у сфері транспорту (на 9,4%). Крім того, на тлі скорочення бюджетного фінансування, перебоїв з електропостачанням та подальшого зростання виробничих витрат відбулося скорочення в будівництві (на 4,5%).

Водночас переробна промисловість надалі зростала (на 1,9% р/р) попри складну безпекову та енергетичну ситуацію. Цьому сприяли активна переробка олійних культур, нарощування виробництва продукції оборонного призначення, металопродукції для будівництва та енергетичного обладнання.

Також збільшилася ВДВ добувної промисловості (на 2% р/р) завдяки відновленню виробничих потужностей та ефекту низької бази порівняння минулого року, коли відбувалися масштабні руйнування газовидобувної інфраструктури України росією.

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Стійкий внутрішній попит підтримав зростання в торгівлі (на 5,5% р/р) та низці секторів послуг, зокрема відновилося зростання ВДВ фінансової діяльності (на 15,5%). Попри зменшення державного споживання, зросла ВДВ охорони здоров'я (на 5,7% р/р), а також держуправління та оборони (на 2,8%). Водночас ВДВ освіти скоротилася на 4,8%.

Зважаючи на сезонний характер виробництва продукції рослинництва, у І кварталі ВДВ сільського господарства формувався виключно за рахунок тваринництва. Так, зростання в галузі становило 0,1% р/р завдяки нарощуванню виробництва продукції в птахівництві. Водночас ситуація в інших підгалузях тваринництва залишалася неоднорідною під впливом наслідків війни та епізоотичних ризиків.

Прогноз

За оцінками НБУ, економіка повернеться до зростання вже за результатами ІІ кварталу 2026 року, однак темпи відновлення будуть стриманими через наслідки російської агресії та війни та на Близькому Сході

Економічне зростання підтримають стійкий споживчий попит, подальші інвестиції в оборонний комплекс та поступове відновлення виробничих потужностей. Водночас відновлення економіки буде стриманішим, ніж минулого року через високі витрати бізнесу на енергозабезпечення, збереження дефіциту електроенергії та менші фіскальні стимули.