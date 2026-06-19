Goldman Sachs переглянув прогноз ціни золота на кінець року з $5 400 до $4 900 за унцію. Аналітики банку очікують, що Федеральна резервна система буде утримувати процентні ставки без змін протягом усього 2026 року. Про це повідомляє сайт Seeking Alpha
Goldman Sachs сильно знизив прогноз по золоту на 2026 рік: коли ціна знову буде активно рости
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Аналітики банку Ліна Томас і Даан Струйвен зазначають, що попри зниження прогнозу золото все одно має потенціал для зростання в другій половині року, але значно скромніший, ніж передбачалося раніше.
«Наш погляд на золото залишається структурно позитивним, але тактично обережним: у короткостроковій перспективі є ризики зниження, у середньостроковій — зростання», — пояснили вони.
ФРС цього тижня залишила ставки незмінними, однак настрої серед представників регулятора зміщуються у бік їх підвищення. Перше засідання під керівництвом нового голови Кевіна Уорша аналітики охарактеризували як «несподівано жорстке», що частково знімає занепокоєння щодо незалежності центробанку.
Якщо ФРС все ж підніме ставки, попит на золото як на захисний актив від монетарних ризиків може суттєво знизитися. У такому сценарії Goldman Sachs очікує падіння ціни до $4 400 за унцію до кінця року.
Ринок вже реагує. У п'ятницю під час азійських торгів золото подешевшало на 1,5% — до $4 145 за унцію, зафіксувавши третє тижневе зниження поспіль. Тиск чинять зміцнення долара та жорсткі сигнали від ФРС. Срібло впало ще більше — на 2,5%, до $64 за унцію.
Таким чином, після тривалого ралі дорогоцінні метали входять у фазу корекції. Їх подальша динаміка залежатиме передусім від того, яким курсом піде американський центробанк.
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