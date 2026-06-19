Goldman Sachs сильно знизив прогноз по золоту на 2026 рік: коли ціна знову буде активно рости

Goldman Sachs переглянув прогноз ціни золота на кінець року з $5 400 до $4 900 за унцію. Аналітики банку очікують, що Федеральна резервна система буде утримувати процентні ставки без змін протягом усього 2026 року. Про це повідомляє сайт Seeking Alpha

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Аналітики банку Ліна Томас і Даан Струйвен зазначають, що попри зниження прогнозу золото все одно має потенціал для зростання в другій половині року, але значно скромніший, ніж передбачалося раніше.

«Наш погляд на золото залишається структурно позитивним, але тактично обережним: у короткостроковій перспективі є ризики зниження, у середньостроковій — зростання», — пояснили вони.

ФРС цього тижня залишила ставки незмінними, однак настрої серед представників регулятора зміщуються у бік їх підвищення. Перше засідання під керівництвом нового голови Кевіна Уорша аналітики охарактеризували як «несподівано жорстке», що частково знімає занепокоєння щодо незалежності центробанку.

Якщо ФРС все ж підніме ставки, попит на золото як на захисний актив від монетарних ризиків може суттєво знизитися. У такому сценарії Goldman Sachs очікує падіння ціни до $4 400 за унцію до кінця року.

Ринок вже реагує. У п'ятницю під час азійських торгів золото подешевшало на 1,5% — до $4 145 за унцію, зафіксувавши третє тижневе зниження поспіль. Тиск чинять зміцнення долара та жорсткі сигнали від ФРС. Срібло впало ще більше — на 2,5%, до $64 за унцію.

Таким чином, після тривалого ралі дорогоцінні метали входять у фазу корекції. Їх подальша динаміка залежатиме передусім від того, яким курсом піде американський центробанк.

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